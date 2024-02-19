Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом

В течение последних двух недель Килиан Мбаппе и «Реал Мадрид» достигли соглашения, согласно которому французский нападающий станет игроком «Реала» с 1 июля 2024 года. Контракт рассчитан на 5 сезонов.

Сообщается, что в прошлый вторник Мбаппе встретился с президентом «ПСЖ», чтобы сообщить ему о своем уходе из клуба 30 июня. Французский нападающий также попросил не делать ему никаких новых предложений о продлении контракта.

Отметим, что активные переговоры стартовали в начале января, за полгода до истечения контракта футболиста, хотя предварительные договоренности были уже в мае прошлого года. Тогда Килиан сообщил руководству «ПСЖ», что не будет использовать опцию с продлением контракта еще на один сезон.

В ходе новых переговоров между Мбаппе и «Реалом» были некоторые моменты, вызвавшие разногласия, в основном в части, касающейся имиджевых прав. Но мадридский клуб сумел договорится с игроком.

Французский нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в команде, но с зарплатой, не слишком далекой от самых высокооплачиваемых игроков «сливочных», которыми являются Кроос, Модрич и Алаба. Зарплата Мбаппе составит от 15 до 20 миллионов евро в год плюс бонусы. К этой сумме нужно добавить бонус за подписание контракта, который игрок получает в качестве компенсации за то, что клубу не нужно платить за трансфер. Эта цифра составит около 50 миллионов евро, хотя в предварительном соглашении она составляла 130 млн.

В этом году 25-летний Мбаппе сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 7 ассистов.