СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

В понедельник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Верес – Минай

2.05 – 3.35 – 4.08

21:45 Удинезе – Наполи

3.89 – 3.87 – 2.00

22:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

2.34 – 3.94 – 2.99

КИБЕРСПОРТ

16:00 Gaimin Gladiators – 500 Esports

1.41 – 2.78

19:00 Nemiga Gaming – Team Spirit Academy

1.37 – 2.88