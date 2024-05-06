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06 мая 2024, 15:11 |
89
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 мая 2024, 15:11 |
89
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Верес – Минай

Ggbet 2.05 – 3.35 – 4.08

21:45 Удинезе – Наполи

Ggbet 3.89 – 3.87 – 2.00

22:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.34 – 3.94 – 2.99

КИБЕРСПОРТ

16:00 Gaimin Gladiators – 500 Esports

Ggbet 1.41 – 2.78

19:00 Nemiga Gaming – Team Spirit Academy

Ggbet 1.37 – 2.88

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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