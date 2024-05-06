Другие новости06 мая 2024, 15:11 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 мая 2024, 15:11 |
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В понедельник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Верес – Минай
21:45 Удинезе – Наполи
22:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
КИБЕРСПОРТ
16:00 Gaimin Gladiators – 500 Esports
19:00 Nemiga Gaming – Team Spirit Academy
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