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  4. Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Игроки не дали Максимову уйти в отставку. Обзор
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:35 – FT 1 : 0
Кривбасс
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 13:00 на 13:45
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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 17:29 | Обновлено 06 мая 2024, 17:41
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Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Игроки не дали Максимову уйти в отставку. Обзор

Важная победа для днепровской команды

06 мая 2024, 17:29 | Обновлено 06 мая 2024, 17:41
340
0
Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Игроки не дали Максимову уйти в отставку. Обзор
ФК Днепр-1

Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Рамика Гаджиева. Команда выиграла впервые за пять туров и не позволила наставнику Юрию Максимову уйти в отставку.

Максимов перед матчем заявил, что уйдет из команды, если не будет победы над Кривбассом.

В таблице Днепр-1 набрал 48 очков и отстает от третьего Кривбасса на шесть пунктов.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0
Гол: Гаджиев, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (Днепр-1).
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Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рамик Гаджиев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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