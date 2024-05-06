Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 13:00 на 13:45
Украина. Премьер лига06 мая 2024, 17:29 | Обновлено 06 мая 2024, 17:41
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Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Игроки не дали Максимову уйти в отставку. Обзор
Важная победа для днепровской команды
06 мая 2024, 17:29 | Обновлено 06 мая 2024, 17:41
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Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Рамика Гаджиева. Команда выиграла впервые за пять туров и не позволила наставнику Юрию Максимову уйти в отставку.
Максимов перед матчем заявил, что уйдет из команды, если не будет победы над Кривбассом.
В таблице Днепр-1 набрал 48 очков и отстает от третьего Кривбасса на шесть пунктов.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0
Гол: Гаджиев, 57
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (Днепр-1).
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