Днепр-1 в матче чемпионата Украины обыграл Кривбасс со счетом 1:0 благодаря голу Рамика Гаджиева. Команда выиграла впервые за пять туров и не позволила наставнику Юрию Максимову уйти в отставку.

Максимов перед матчем заявил, что уйдет из команды, если не будет победы над Кривбассом.

В таблице Днепр-1 набрал 48 очков и отстает от третьего Кривбасса на шесть пунктов.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0

Гол: Гаджиев, 57