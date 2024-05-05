Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 15:15 | Обновлено 05 мая 2024, 15:23
128
0

Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У подопечных Юрия Максимова в случае победы еще сохранятся шансы на бронзовые награды

05 мая 2024, 15:15 | Обновлено 05 мая 2024, 15:23
128
0
Днепр-1 – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Один из центральных матчей 27-го тура украинской Премьер-Лиги состоится в понедельник 6 мая на «Днепр-Арене». Футболисты местного клуба «Днепр-1» будут принимать «Кривбасс». Хотя команды находятся рядом в турнирной таблице, криворожцы опережают будущих соперников на 9 очков. Поэтому даже в случае ничьей гости практически гарантируют себе итоговое третье место, а если выиграют хозяева поля, то у них еще останутся шансы, хотя и небольшие, подняться в тройку призеров.

Днепр-1

Перед зимним перерывом днепровский коллектив считался одним из главных претендентов на медали. Однако вторая часть сезона у подопечных Юрия Максимова явно не задалась. Было потеряно много очков, причем не только в матчах с ведущими клубами страны, а и с теми, которые продолжают борьбу за выживание («Минай», «Металлист 1925», «Верес»).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В предыдущем туре «Днепр-1» потерпел обидное поражение на своем поле от «Динамо». Причем по ходу игры именно хозяева открыли счет перед самым перерывом после точного удара Гуцуляка. В начале второго тайма киевляне отыгрались, а на 88-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Но вместо того, чтобы реализовать большинство, днепровская команда пропустила решающий гол на последней минуте основного времени.

Кроме того, в матче с киевлянами получил предупреждение один из ключевых игроков «Днепра-1» Эдуард Сарапий. Эта желтая карточка стала для него уже восьмой в сезоне, а это значит, что в матче с «Кривбассом» он точно не сможет помочь своим партнерам. По другой причине, из-за травм, пока не готовы играть еще два футболиста основного состава Александр Пихаленок и Александр Филиппов.

Кривбасс

Что касается подопечных Юрия Вернидуба, то у них еще есть надежда не только на то, ruчтобы закрепиться на третьем месте в итоговом протоколе, а и подняться выше. То есть побороться за одну из путевок в Лигу чемпионов. Отставание от «Динамо» не такое уж критическое, всего 6 очков, а впереди еще очное противостояние с киевлянами. Так что все возможно.

Весной криворожцы провели 9 матчей, из которых 6 выиграли, дважды сыграли вничью и только в поединке с «Шахтером» потерпели поражение. По количеству очков, побед и забитых голов «Кривбасс» на данный момент прочно удерживает третье место. И если в оставшихся четырех играх его футболисты выжмут максимум, то смогут завершить сезон на мажорной ноте.

В отличие от «Днепра-1» у гостей нет дисквалифицированных футболистов. Но, тем не менее, есть проблемы с некоторыми травмированными игроками, которые пока не могут выступать. К их числу относится ганский нападающий Принс Аду. Он получил травму еще в конце марта в поединке против «Вереса» и до сих пор остается на больничном. Также в лазарете находится основной голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук. Кстати, тоже не появлявшийся в основном составе после той же игры в Ровно.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата в Кривом Роге выиграли хозяева поля со счетом 3:0. Дважды отличился Кожушко и один гол забил Кузик. А вообще на уровне Премьер-Лиги соперники встречались три раза. Две победы у «Кривбасса» и в одном поединке успех был на стороне «Днепра-1». Разница забитых и пропущенных мячей 5-2.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Пасич, Мирошниченко, Горбунов, Рубчинский, Бабенко, Очеретько, Леднев, Гуцуляк

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузик, Бизимана, Хомченовский, Лунев, Задерака, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться интересно и легкой победы, скорее всего, ни у кого не будет. «Кривбасс» на данный момент все же выглядит предпочтительнее, поэтому поставим на победу гостей со счетом 2:1.

6 мая, понедельник

«Днепр-1» – «Кривбасс»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДНЕПР-1 - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем
Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 - Кривбасс прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Футбол | 04 мая 2024, 20:50 0
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции

4 мая королевский клуб выиграл у «Кадиса» со счетом 3:0

МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»
Футбол | 05 мая 2024, 12:05 13
МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»
МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»

Украинский вингер «Челси» понимает, что может играть значительно лучше и эффективнее

Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Футбол | 04.05.2024, 21:01
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Футбол | 04.05.2024, 18:07
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05.05.2024, 13:33
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 37
Хоккей
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
03.05.2024, 23:59 17
Футбол
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 18
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем