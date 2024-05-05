Один из центральных матчей 27-го тура украинской Премьер-Лиги состоится в понедельник 6 мая на «Днепр-Арене». Футболисты местного клуба «Днепр-1» будут принимать «Кривбасс». Хотя команды находятся рядом в турнирной таблице, криворожцы опережают будущих соперников на 9 очков. Поэтому даже в случае ничьей гости практически гарантируют себе итоговое третье место, а если выиграют хозяева поля, то у них еще останутся шансы, хотя и небольшие, подняться в тройку призеров.

Днепр-1

Перед зимним перерывом днепровский коллектив считался одним из главных претендентов на медали. Однако вторая часть сезона у подопечных Юрия Максимова явно не задалась. Было потеряно много очков, причем не только в матчах с ведущими клубами страны, а и с теми, которые продолжают борьбу за выживание («Минай», «Металлист 1925», «Верес»).

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В предыдущем туре «Днепр-1» потерпел обидное поражение на своем поле от «Динамо». Причем по ходу игры именно хозяева открыли счет перед самым перерывом после точного удара Гуцуляка. В начале второго тайма киевляне отыгрались, а на 88-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Но вместо того, чтобы реализовать большинство, днепровская команда пропустила решающий гол на последней минуте основного времени.

Кроме того, в матче с киевлянами получил предупреждение один из ключевых игроков «Днепра-1» Эдуард Сарапий. Эта желтая карточка стала для него уже восьмой в сезоне, а это значит, что в матче с «Кривбассом» он точно не сможет помочь своим партнерам. По другой причине, из-за травм, пока не готовы играть еще два футболиста основного состава Александр Пихаленок и Александр Филиппов.

Кривбасс

Что касается подопечных Юрия Вернидуба, то у них еще есть надежда не только на то, ruчтобы закрепиться на третьем месте в итоговом протоколе, а и подняться выше. То есть побороться за одну из путевок в Лигу чемпионов. Отставание от «Динамо» не такое уж критическое, всего 6 очков, а впереди еще очное противостояние с киевлянами. Так что все возможно.

Весной криворожцы провели 9 матчей, из которых 6 выиграли, дважды сыграли вничью и только в поединке с «Шахтером» потерпели поражение. По количеству очков, побед и забитых голов «Кривбасс» на данный момент прочно удерживает третье место. И если в оставшихся четырех играх его футболисты выжмут максимум, то смогут завершить сезон на мажорной ноте.

В отличие от «Днепра-1» у гостей нет дисквалифицированных футболистов. Но, тем не менее, есть проблемы с некоторыми травмированными игроками, которые пока не могут выступать. К их числу относится ганский нападающий Принс Аду. Он получил травму еще в конце марта в поединке против «Вереса» и до сих пор остается на больничном. Также в лазарете находится основной голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук. Кстати, тоже не появлявшийся в основном составе после той же игры в Ровно.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата в Кривом Роге выиграли хозяева поля со счетом 3:0. Дважды отличился Кожушко и один гол забил Кузик. А вообще на уровне Премьер-Лиги соперники встречались три раза. Две победы у «Кривбасса» и в одном поединке успех был на стороне «Днепра-1». Разница забитых и пропущенных мячей 5-2.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Пасич, Мирошниченко, Горбунов, Рубчинский, Бабенко, Очеретько, Леднев, Гуцуляк

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузик, Бизимана, Хомченовский, Лунев, Задерака, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться интересно и легкой победы, скорее всего, ни у кого не будет. «Кривбасс» на данный момент все же выглядит предпочтительнее, поэтому поставим на победу гостей со счетом 2:1.

6 мая, понедельник