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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 22:47 | Обновлено 05 мая 2024, 22:48
58
0

Днепр-1 – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

05 мая 2024, 22:47 | Обновлено 05 мая 2024, 22:48
58
0
Днепр-1 – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В понедельник, 6-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Есть все основания называть предстоящую игру не дерби Сичеславщины, а тревожным дерби, так как в любом случае команды его бы проводили максимально близко к линии фронта. Сколько продлится эта супервстреча – неизвестно, но в одном точно нет сомнений – команде Юрия Максимова в ней необходимо исключительно побеждать. А иначе не будет больше никаких шансов подняться на третью строчку. И как раз с этим у хозяев проблемы – не могут выиграть уже четыре встречи кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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