Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс

Очередной сезон украинской Премьер-лиги близится к завершению и с каждым следующим туром все меньше открытых вопросов остается в турнирной таблице. Зона лидеров в чемпионской гонке сформировалась уже довольно давно, как и перечень потенциальных претендентов на вылет. А вот относительно судьбы третьей строчки еще существовали определенные интересные варианты развития событий.

Но после завершения двадцать седьмого тура национального первенства криворожский «Кривбасс» имел возможность окончательно закрепить эту строчку за собой и оставить позади всех возможных конкурентов. Для этого команде Юрия Вернидуба поехать в областной центр на матч против днепровского «Днепра-1» и победить на поле соперников, которые все еще грезили повышением по рангу в турнирной таблице.

Но шансов на это у команды Юрия Максимова было не так уж и много и очная встреча в рамках дерби Сичеславщины была фактически последней реальной возможностью СК зацепиться за желаемое достижение. Однако для этого надо было выигрывать на своем поле при пустых трибунах, тогда как до этого аж четыре матча подряд днепряне не могли зацепиться за три очка.

Воздушной тревоге где-то за полтора часа до начала матча никто не удивился. И поскольку она была довольно длительной, тот стартовый свисток соответственно нужно было отложить на 35 минут. Ничего необычного для современного города Днепр, однако настроение командам это очень испортило.

Крайними в этом случае остались болельщики, которые в течение первого тайма наблюдали за тем, что лишь отдаленно можно было назвать атакующим футболом. Хозяева вроде и настаивали на собственных атаках, но обострили лишь однажды – Кивинда закрутил издалека на левом фланге, Маханьков парировал, и все, больше ничего до перерыва интересного не было. «Кривбасс» играл от преимущества в турнирной таблице. Да еще и сразу после свистка началась новая тревога.

Полчаса и ни минуты меньше того мы ждали, чтобы команды снова смогут выйти на футбольное поле. Но когда игра таки возобновилась, то никаких радикальных изменений не произошло. Так же много ошибок в простых ситуациях от обеих команд. Однако с одним отличием – «Днепр-1» забил на 57 минуте. Да, вот так обыденно. Гаджиев завершил продвижение правым флангом контратаки дальним ударом под противоположную стойку.

Казалось бы, что после такого «Кривбасс» уже точно должен завестись, потому что на матч со статусом дерби характер игры точно не был похож. И Вернидуб сразу начал реагировать заменами, поэтому было похоже, что у него есть план, как спасать команду. И это план, возможно, и был, но игроки его не придерживались. Ни одного момента, ни одного приближения к штрафной, а только сами ошибки. Могло спасти только одно – очередная воздушная тревога, которая прозвучала на 79 минуте.

Через 40 минут игра снова была возобновлена и «Кривбасс» пошел вперед. Но так же не смог создать ни одного момента, поэтому говорить было банально не о чем. Команда Максимова просто удерживала преимущество по счету и сушила и без того довольно скупую на остроту игру.

В эти выходные днепровский «Днепр-1» проведет гостевой матч против «Александрии», тогда как криворожский «Кривбасс» дома сыграет против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Третьяков – б/о, Филиппов – б/о, Когут – б/о.

«Кривбасс» (замены): Понедельник – 6,0, Соса – 6,0, Твердохлеб – 6,0, Бескоровайный – 6,0, Татарков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0

Гол: Гаджиев, 57

Предупреждения: Леднев, 32

«Днепр-1»: Волынец – Пасич, Сваток, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько, Леднев (Когут, 86), Гаджиев (Третьяков, 75) – Кивинда (Филиппов, 75).

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Стецков, Сантини (Бескоровайный, 68), Бандейра – Хомченовский (Твердохлеб, 63), Бизимана – Задерака (Соса, 62), Лунев (Татарков, 77), Д. Кузык (Понедельник, 63) – Кожушко.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 9 (2) – 3 (0)

Угловые: 2 – 0

Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1 – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C