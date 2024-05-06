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  4. Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:35 – FT 1 : 0
Кривбасс
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 13:00 на 13:45
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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 16:46 | Обновлено 06 мая 2024, 17:22
3158
34

Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс

Команда Юрия Максимова победила впервые за последние пять матчей

06 мая 2024, 16:46 | Обновлено 06 мая 2024, 17:22
3158
34
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
СК Днепр-1

Очередной сезон украинской Премьер-лиги близится к завершению и с каждым следующим туром все меньше открытых вопросов остается в турнирной таблице. Зона лидеров в чемпионской гонке сформировалась уже довольно давно, как и перечень потенциальных претендентов на вылет. А вот относительно судьбы третьей строчки еще существовали определенные интересные варианты развития событий.

Но после завершения двадцать седьмого тура национального первенства криворожский «Кривбасс» имел возможность окончательно закрепить эту строчку за собой и оставить позади всех возможных конкурентов. Для этого команде Юрия Вернидуба поехать в областной центр на матч против днепровского «Днепра-1» и победить на поле соперников, которые все еще грезили повышением по рангу в турнирной таблице.

Но шансов на это у команды Юрия Максимова было не так уж и много и очная встреча в рамках дерби Сичеславщины была фактически последней реальной возможностью СК зацепиться за желаемое достижение. Однако для этого надо было выигрывать на своем поле при пустых трибунах, тогда как до этого аж четыре матча подряд днепряне не могли зацепиться за три очка.

Воздушной тревоге где-то за полтора часа до начала матча никто не удивился. И поскольку она была довольно длительной, тот стартовый свисток соответственно нужно было отложить на 35 минут. Ничего необычного для современного города Днепр, однако настроение командам это очень испортило.

Крайними в этом случае остались болельщики, которые в течение первого тайма наблюдали за тем, что лишь отдаленно можно было назвать атакующим футболом. Хозяева вроде и настаивали на собственных атаках, но обострили лишь однажды – Кивинда закрутил издалека на левом фланге, Маханьков парировал, и все, больше ничего до перерыва интересного не было. «Кривбасс» играл от преимущества в турнирной таблице. Да еще и сразу после свистка началась новая тревога.

Полчаса и ни минуты меньше того мы ждали, чтобы команды снова смогут выйти на футбольное поле. Но когда игра таки возобновилась, то никаких радикальных изменений не произошло. Так же много ошибок в простых ситуациях от обеих команд. Однако с одним отличием – «Днепр-1» забил на 57 минуте. Да, вот так обыденно. Гаджиев завершил продвижение правым флангом контратаки дальним ударом под противоположную стойку.

Казалось бы, что после такого «Кривбасс» уже точно должен завестись, потому что на матч со статусом дерби характер игры точно не был похож. И Вернидуб сразу начал реагировать заменами, поэтому было похоже, что у него есть план, как спасать команду. И это план, возможно, и был, но игроки его не придерживались. Ни одного момента, ни одного приближения к штрафной, а только сами ошибки. Могло спасти только одно – очередная воздушная тревога, которая прозвучала на 79 минуте.

Через 40 минут игра снова была возобновлена и «Кривбасс» пошел вперед. Но так же не смог создать ни одного момента, поэтому говорить было банально не о чем. Команда Максимова просто удерживала преимущество по счету и сушила и без того довольно скупую на остроту игру.

В эти выходные днепровский «Днепр-1» проведет гостевой матч против «Александрии», тогда как криворожский «Кривбасс» дома сыграет против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Третьяков – б/о, Филиппов – б/о, Когут – б/о.

«Кривбасс» (замены): Понедельник – 6,0, Соса – 6,0, Твердохлеб – 6,0, Бескоровайный – 6,0, Татарков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0

Гол: Гаджиев, 57

Предупреждения: Леднев, 32

«Днепр-1»: Волынец – Пасич, Сваток, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Очеретько, Леднев (Когут, 86), Гаджиев (Третьяков, 75) – Кивинда (Филиппов, 75).

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Стецков, Сантини (Бескоровайный, 68), Бандейра – Хомченовский (Твердохлеб, 63), Бизимана – Задерака (Соса, 62), Лунев (Татарков, 77), Д. Кузык (Понедельник, 63) – Кожушко.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 9 (2) – 3 (0)
Угловые: 2 – 0
Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1 – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 34
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AleksDnipro
З перемогою, Дніпро!
Кумедно те, як кротофан, мабуть з певними комплексами, раз назвав себе котом одного з користувачів спорт юа, в черговий раз промахнувся з прогнозом, якийсь справді невдаха.
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+5
Умник
Норм, теперь 2 интриги кто вылетит и кто чемпион
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+4
PUMA
Почему кроты такие возбуждённые? Жареным пахнет ? 
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+3
BekXan
Двояке.З однії сторони заява Максимова вплинула на команду.З іншої з команди пішли легіонери і грошей на трансфери не буде.Плюс купа травмованих і не зрозуміла ситуація зі складом.Виграли, але як далі,ситуація то кардинально не змінилася.По цій грі по Кривбасу багато питань що це була за гра взагалі.
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+3
FunnyCat_____
У Днепра с одной выскочкой физкультурной матч впереди!
Пожелаем ему успехов и победы!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Важлива перемога. Тепер на матч з щурами Дніпро-1 буде надмотивований... Якщо, звісно, пацюки не зассять приїхати до Дніпра 
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+2
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AleksDnipro
Молодь радує, Ківінда на подив для багатьох сьогодні виступив добре. Рамік Гаджієв феєритиме наступного сезону, але це частково залежить і від того, що буде з клубом наступного сезону, і ситуація насправді 50 на 50, тобто очікування по ситуації на зараз — боротьба за виживання/середину таблиці наступного сезону, реальність ж може бути зовсім іншою, у позитивному сенсі.
В Дніпрі відмінна молодь, важливо — її зберегти.
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+2
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Умник
"Рамик, Рамииик бля"
Еще 1000 мотивиционных речей Вильича
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+1
🔱Avtoigor🔱
Молодці👏
 Команди дуже обережно грали один проти одного і чекали на помилку. Все ж таки Дніпро1 знайшли шпарину в сильній обороні Крибасу і тим самим залишили свого тренера. Бо хто зна що було б далі з командою?
Мабуть Максимов залишається
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+1
Burevestnik
цікаво, чи умовить Шахтьор грати гру з Дніпро-1 не в Дніпрі ? 
Динамо не змогли перенести гру в Київ. 
Але у Шахтьора є більш мотивовані важелі і здібності. 
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0
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Remark
Сподіваюся ще на перемогу Дніпра-1 над щурами. 
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0
OtsoCity
Кривбас 0 ударів, в площину воріт, це жах 
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-1
_Per4ecter_
Яка інтригуюча в підсумку виявилася УПЛ). Враховуючи результат цього матчу, звісно.
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-5
Фанькин кот
Хреново. Дынамка суркисова позорная теперь вторая будет. Не заслуживает она этого высокого места.
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Ну все дырявых опзжшников можно поздравлять с серебром, Кривбасс уже их не обгонит.Второе  место не четвертое радуйтесь кукарекайте 
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-5
_Per4ecter_
Гіпотетично, Кривбас ще може зачепитися за срібло. Для цього Динамо треба програти усі матчі в останніх трьох турах. Бажаю Кривбасу все ж таки вибороти срібло цього сезону.
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-6
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_Per4ecter_
Який інтригуючий розклад). Вчергове цими будь-якими клубами, хто може виграти чемпіонат є гірники, після котрих йдуть бобри-мусори, які за рахунок злитих ігор незрозумілим чином опинилися на другому місці. Хоча їх (Динамо) там не повинно бути. 
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-6
Фанькин кот
Поражает, как дынамофаны тупорылые переобуваются в воздухе. Когда криворожцы были на временном первом месте, то всякие Фаньки-Шпроты-Эвилы-Пумы и прочая шушера визжали "весь народ за Кривбасс"! А сегодня куда и делись их боления за криворожцев? Сегодня "весь народ за фейкднепрю каломоеву", получается?
 Вот такие они, дынамофаны двуличные продажные.
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-7
Показать Скрыть 4 ответа
Алексей Фурсов
Видно, что у Кривбасса особо мотивации не было. Но это их хлеб и нужно высаживаться на полную всегда.
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-8
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