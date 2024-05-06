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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:35 – FT 1 : 0
Кривбасс
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 13:00 на 13:45
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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 21:48 | Обновлено 06 мая 2024, 22:01
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МАКСИМОВ: «У нас был трансферный бан, и мы никого не могли пригласить»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал победу над «Кривбассом»

06 мая 2024, 21:48 | Обновлено 06 мая 2024, 22:01
459
0
МАКСИМОВ: «У нас был трансферный бан, и мы никого не могли пригласить»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги победного матча 27-го тура УПЛ против «Кривбасса» (1:0):

– Сегодняшний матч показал, что футболисты уважают своего тренера. Как, по вашему мнению, на игроков повлияло ваше заявление о возможном уходе из команды?

– Каждый тренер работает на результат, а если нет результата, то нужно что-то решать. Да, сказал ребятам, чтобы немного их подстегнуть. Большое спасибо им. Они умеют играть, но мы много подарков соперникам сделали в чемпионате, где-то на последних минутах не дотерпели. Это для нас была самая главная головная боль.

– Сегодня хорошо себя проявила молодежь: Гаджиев забил первый гол, Кивинда впервые вышел в старте. Как оцените игру молодых футболистов?

– Думаю, что игра сегодня была ничейная. Это, по моему мнению. Молодые ребята прогрессируют, особенно Гаджиев. Он сегодня играл в стартовом составе, и я сказал ему, что против него будет действовать Дибанго – очень хороший футболист, сильный физически, и в этом компоненте Рамику нужно было сопернику не уступить.

– Второй тайм «Днепр-1» начал активнее «Кривбасса», но после тревоги соперник забрал инициативу. Почему так произошло?

– Когда ведешь со счетом 1:0, хочется, чтобы матч поскорее закончился. Потому уже отходишь на свою половину поля с мыслями, чтобы не пропустить гол.

- Учитывали, что именно эта победа может серьезно помочь команде в турнирном плане, ведь конкуренты сыграли вничью?

– Вы же понимаете, что с тех пор, как я пришел в команду, ушло много игроков. Иностранцы не захотели возвращаться в Днепр, пошли игроки зимой, а после ракетной атаки на Днепр, когда мы были на сборах в Турции, уехали еще и молодые бразильцы, на которых мы рассчитывали. Плюс у нас был трансферный бан – мы никого не могли пригласить. Успели взять только Очеретько в аренду – он очень хорошо играет и нам помогает. А команда должна прогрессировать: слабее ушел, сильнее пришел. Тогда что-то будет двигаться вперед.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (Днепр-1).
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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс трансферный бан пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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