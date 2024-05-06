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Италия
06 мая 2024, 16:20 | Обновлено 06 мая 2024, 16:24
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1

ВИДЕО. Драка между фанатами Дженоа и Сампдории на улицах Генуи

В дело пришлось вмешаться полиции

06 мая 2024, 16:20 | Обновлено 06 мая 2024, 16:24
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ВИДЕО. Драка между фанатами Дженоа и Сампдории на улицах Генуи
Getty Images/Global Images Ukraine

В нынешнем сезоне генуэзского дерби между «Сампдорией» и «Дженоа» не было из-за того, что команды выступают в разных дивизионах: «Дженоа» в Серии А, а «Сампдория» – в Серии В.

Однако, как оказалось, даже это не стало гарантией спокойной жизни в городе. Вчера, 5 мая между фанатами двух клубов состоялась массовая драка на улицах Генуи.

Фанаты «Сампдории» возвращались со стадиона, где их команда играла с «Раджаной» в Серии В, и увидели большую группу тифози «Дженоа», которые в это время смотрели в баре матч против «Милана» (ничья 3:3).

Началась массовая драка, ее сумела прекратить только местная, которой пришлось для этого перекрыть целый квартал.

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Дженоа Сампдория видео драка с болельщиками
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Richard Lewis
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