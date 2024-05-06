ВИДЕО. Драка между фанатами Дженоа и Сампдории на улицах Генуи
В дело пришлось вмешаться полиции
В нынешнем сезоне генуэзского дерби между «Сампдорией» и «Дженоа» не было из-за того, что команды выступают в разных дивизионах: «Дженоа» в Серии А, а «Сампдория» – в Серии В.
Однако, как оказалось, даже это не стало гарантией спокойной жизни в городе. Вчера, 5 мая между фанатами двух клубов состоялась массовая драка на улицах Генуи.
Фанаты «Сампдории» возвращались со стадиона, где их команда играла с «Раджаной» в Серии В, и увидели большую группу тифози «Дженоа», которые в это время смотрели в баре матч против «Милана» (ничья 3:3).
Началась массовая драка, ее сумела прекратить только местная, которой пришлось для этого перекрыть целый квартал.
05.05.2024🇮🇹 Genoa vs Sampdoria https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FnAGeY9vI7— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 5, 2024
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