ВИДЕО. Драка между фанатами Дженоа и Сампдории на улицах Генуи

В нынешнем сезоне генуэзского дерби между «Сампдорией» и «Дженоа» не было из-за того, что команды выступают в разных дивизионах: «Дженоа» в Серии А, а «Сампдория» – в Серии В.

Однако, как оказалось, даже это не стало гарантией спокойной жизни в городе. Вчера, 5 мая между фанатами двух клубов состоялась массовая драка на улицах Генуи.

Фанаты «Сампдории» возвращались со стадиона, где их команда играла с «Раджаной» в Серии В, и увидели большую группу тифози «Дженоа», которые в это время смотрели в баре матч против «Милана» (ничья 3:3).

Началась массовая драка, ее сумела прекратить только местная, которой пришлось для этого перекрыть целый квартал.