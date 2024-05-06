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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 18:24 | Обновлено 06 мая 2024, 18:29
1616
7

Челси провел переговоры с представителями Судакова

Хавбек «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ

06 мая 2024, 18:24 | Обновлено 06 мая 2024, 18:29
1616
7
Челси провел переговоры с представителями Судакова
ФК Шахтар. Георгий Судаков

Лондонский «Челси» провел переговоры с представителями полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

По их информации, переговоры были проведены для уточнения финансовых параметров возможной сделки.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин недавно побывал в Лондоне на матче «Челси» против «Эвертона» (6:0).

Отметим, что «Челси» – не единственный клуб АПЛ, который интересуется Судаковым. Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» в борьбе за украинского полузащитника.

В нынешнем сезоне на счету Судакова 9 голов и 6 ассистов в 33 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: Daily Mail
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Комментарии 7
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Burevestnik
в Челсі треба добавити ще й Сікана і тоді трикутник Мудрик-Судаков-Сікан 
порве на ганчірки всіх і все в усьому АПЛ !!!   
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+3
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Gargantua
вот в это я верю ))))
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0
Footbulka
Пля зробіть акцію Матвієнко у подарунок
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0
Footbulka
Не пройшло і пів року знову черга в АПЛ, ну тепер точно за 150 мільярдів продадуть
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0
Ron Noiill
Буде два гімна Ярмоленко 
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-3
Лига конференций без динамо
Когда уже будет новость,что сидорчук очень ждёт шапаренко в Бельги,  и вестерло провел переговоры с шапаренко  
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-4
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