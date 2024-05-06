Челси провел переговоры с представителями Судакова

Лондонский «Челси» провел переговоры с представителями полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

По их информации, переговоры были проведены для уточнения финансовых параметров возможной сделки.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин недавно побывал в Лондоне на матче «Челси» против «Эвертона» (6:0).

Отметим, что «Челси» – не единственный клуб АПЛ, который интересуется Судаковым. Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» в борьбе за украинского полузащитника.

В нынешнем сезоне на счету Судакова 9 голов и 6 ассистов в 33 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.