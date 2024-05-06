Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Мадриде.

Чемпионкой стала первая ракета Ига Свёнтек, которая увеличила отрыв от второго места.

В первой десятке немного спрогрессировали Маркета Вондроушова и Чжэн Циньвень из-за того, что Мария Саккари не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинские теннисистки установили национальный рекорд: впервые две представительницы Украины оказались в топ-20 мирового рейтинга. Элина Свитолина опустилась с 18 на 19 строчку, а Марта Костюк дебютировала в двадцатке лучших.

Немного улучшили свои позиции Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Катерина Володько. Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные достижения. Три позиции потеряла Леся Цуренко.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок улучшила свое положение в парном рейтинге на 2 места, также добавили Стародубцева, Ястремская и Володько. Надежда Киченок, Костюк, Калинина и сестры Колб опустились в списке.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Жасмин Паолини обошла Костюк, но Марта остается в восьмерке лучших теннисисток сезона. Свёнтек лидирует с солидным преимуществом.

Чемпионская гонка WTA

После неудачных для украинок соревнований в Мадриде только Даяна Ястремская завершила неделю с плюсовым показателем. У остальных ситуация немного хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA