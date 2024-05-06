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  4. Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20
WTA
06 мая 2024, 11:14 |
804
1

Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20

Впервые в двадцатке лучших оказались сразу две украинки

06 мая 2024, 11:14 |
804
1
Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Мадриде.

Чемпионкой стала первая ракета Ига Свёнтек, которая увеличила отрыв от второго места.

В первой десятке немного спрогрессировали Маркета Вондроушова и Чжэн Циньвень из-за того, что Мария Саккари не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинские теннисистки установили национальный рекорд: впервые две представительницы Украины оказались в топ-20 мирового рейтинга. Элина Свитолина опустилась с 18 на 19 строчку, а Марта Костюк дебютировала в двадцатке лучших.

Немного улучшили свои позиции Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Катерина Володько. Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные достижения. Три позиции потеряла Леся Цуренко.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок улучшила свое положение в парном рейтинге на 2 места, также добавили Стародубцева, Ястремская и Володько. Надежда Киченок, Костюк, Калинина и сестры Колб опустились в списке.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Жасмин Паолини обошла Костюк, но Марта остается в восьмерке лучших теннисисток сезона. Свёнтек лидирует с солидным преимуществом.

Чемпионская гонка WTA

После неудачных для украинок соревнований в Мадриде только Даяна Ястремская завершила неделю с плюсовым показателем. У остальных ситуация немного хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
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