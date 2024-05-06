Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20
Впервые в двадцатке лучших оказались сразу две украинки
Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Мадриде.
Чемпионкой стала первая ракета Ига Свёнтек, которая увеличила отрыв от второго места.
В первой десятке немного спрогрессировали Маркета Вондроушова и Чжэн Циньвень из-за того, что Мария Саккари не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинские теннисистки установили национальный рекорд: впервые две представительницы Украины оказались в топ-20 мирового рейтинга. Элина Свитолина опустилась с 18 на 19 строчку, а Марта Костюк дебютировала в двадцатке лучших.
Немного улучшили свои позиции Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Катерина Володько. Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные достижения. Три позиции потеряла Леся Цуренко.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок улучшила свое положение в парном рейтинге на 2 места, также добавили Стародубцева, Ястремская и Володько. Надежда Киченок, Костюк, Калинина и сестры Колб опустились в списке.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Жасмин Паолини обошла Костюк, но Марта остается в восьмерке лучших теннисисток сезона. Свёнтек лидирует с солидным преимуществом.
Чемпионская гонка WTA
После неудачных для украинок соревнований в Мадриде только Даяна Ястремская завершила неделю с плюсовым показателем. У остальных ситуация немного хуже.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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