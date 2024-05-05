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  4. ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Англия
05 мая 2024, 19:43 |
3475
6

ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов

Михаил отыграл 76 минут против «Вест Хэма»

05 мая 2024, 19:43 |
3475
6
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Во время матча Мудрик услышал оскорбительную кричалку от болельщиков «Вест Хэма», которые вспомнили о бывшем игроке «молотков» Андрее Ярмоленко.

«Ты д****овый Ярмоленко», – спели фанаты «Вест Хэма» в адрес Мудрика.

ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрику услышал обидную кричалку от фанатов

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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Octopus
Насколько тут слышно они поют "You’re just a shit Yarmolenko", что в переводе совсем не то означает)) Для тех у кого плохо с английским они поют "Мудрик - плохая версия Ярмоленко". Об этом и комментатор трансляции говорил ;)
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+9
zzg77
Скоріше за все  вони кричали - Мудрик г...о! 
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+3
DK1961
Спорт уа доставляет удовольствие вылить очередную грязь на киевлян. Мудрило не стоит даже частицы пятки Ярмоленко, который сейчас играет на очень высоком уровне. Мудрило в его возрасте будет бомжевать и собирать бутылки недопитые на помойке
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+2
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Skillz
Ну тільки блаженні малахольні бамбасята вірять в неймовірний талант мудрілки, а насправді виявилося що 30-річний ветеран після серії важких травм, все одно краще ніж це фарбоване чудо за 70млн. До речі не забувайте, як тіж самі обісцяні донбасоси обсирали Ярмолу всю його кар'єру, не важливо грав він за Динамо, Борусію, ВестХем чи то збірну, лідером якої він є останні 20 років.
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+2
Gargantua
я еще помню как великие знатоки говорили не иначе как Бревноленко
и требовали убрать это недоразумение из состава.
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0
Octopus
Он кстати им отомстил за кричалку, с его подачи углового забили третий гол.
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0
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