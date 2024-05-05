ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Михаил отыграл 76 минут против «Вест Хэма»
В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.
Во время матча Мудрик услышал оскорбительную кричалку от болельщиков «Вест Хэма», которые вспомнили о бывшем игроке «молотков» Андрее Ярмоленко.
«Ты д****овый Ярмоленко», – спели фанаты «Вест Хэма» в адрес Мудрика.
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрику услышал обидную кричалку от фанатов
«You’re just a shit Yarmolenko» pic.twitter.com/rw9SBRWPRB— football video (@S0yjoEQ7RuNcNz4) May 5, 2024
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