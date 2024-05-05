ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Во время матча Мудрик услышал оскорбительную кричалку от болельщиков «Вест Хэма», которые вспомнили о бывшем игроке «молотков» Андрее Ярмоленко.

«Ты д****овый Ярмоленко», – спели фанаты «Вест Хэма» в адрес Мудрика.

ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрику услышал обидную кричалку от фанатов