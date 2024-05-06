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Лига чемпионов
06 мая 2024, 16:59 | Обновлено 06 мая 2024, 17:03
244
0

МЮЛЛЕР: «Реал не испытывает дискомфорта, если приходится обороняться»

Игрок «Баварии» – об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

06 мая 2024, 16:59 | Обновлено 06 мая 2024, 17:03
244
0
МЮЛЛЕР: «Реал не испытывает дискомфорта, если приходится обороняться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Один из самых опытных игроков «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» – очень разносторонняя команда. Они могут опуститься и не испытывают дискомфорта, если им приходится обороняться, поскольку знают, что у них есть отличные контратакующие игроки. Эта концепция срабатывала для них в самых разных случаях. Не случайно в последние годы они постоянно выходят в полуфинал. Мадридцы очень опасны, но есть способы противостоять им. Сможем мы их победить или нет, будет зависеть от того, сумеем ли мы отобрать у них мяч или нет.

Это будет равная игра, на острие ножа. В футболе главное – эффективность. Против «Штутгарта» (3:1) у нас было два отличных шанса во втором тайме, когда счет был 1:1. Если ты забиваешь, то выигрываешь, если нет – проигрываешь. Все сводится к этому. Речь идет о миллиметрах, о том, чтобы быть эффективными в те моменты, когда у нас есть шансы забить», – сказал Мюллер.

Матч «Реал» – «Бавария» состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).

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Томас Мюллер Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: AS
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