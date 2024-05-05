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Чемпионат Европы
05 мая 2024, 22:52 | Обновлено 05 мая 2024, 23:04
989
0

Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро

Портал Fourfourtwo выпустил интересный рейтинг

05 мая 2024, 22:52 | Обновлено 05 мая 2024, 23:04
989
0
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
uefa.com

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших европейских игроков, никогда не участвовавших в финальной стадии чемпионатов Европы по футболу.

Возглавил рейтинг легенда аргентинского и испанского футбола Альфредо ди Стефано, который вместе с «Реалом» выиграл пять кубков европейских чемпионов и дважды выигрывал «Золотой мяч». Ди Стефано успел поиграть за три национальных сборных – Аргентину, Колумбию и Испанию, однако с испанцами так и ни разу не сыграл на Евро.

Вторую строчку рейтинга занял легендарный вингер «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, со сборной Северной Ирландии так и ни разу не сыгравший на крупном международном турнире.

За Бестом разместился не менее легендарный футболист Эйсебио, который вместе со сборной Португалии выиграл бронзу чемпионата мира 1966 года, но на Евро так и ни разу не сыграл.

В топ-5 также попали Джон Чарльз и Паоло Росси.

Топ-5 легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро

  1. Альфредо ди Стефано (Испания)
  2. Джордж Бест (Северная Ирландия)
  3. Эйсебио (Португалия)
  4. Джон Чарльз (Уэльс)
  5. Паоло Росси (Италия)
  6. Кенни Далглиш (Шотландия)
  7. Збигнев Бонек (Польша)
  8. Давид Жинола (Франция)
  9. Джонни Джайлз (Ирландия)
  10. Яри Литманен (Финляндия)
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Альфредо ди Стефано Эйсебио Джордж Бест Паоло Росси Кенни Далглиш Збигнев Бонек Давид Жинола Яри Литманен FourFourTwo рейтинг
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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