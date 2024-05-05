Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших европейских игроков, никогда не участвовавших в финальной стадии чемпионатов Европы по футболу.

Возглавил рейтинг легенда аргентинского и испанского футбола Альфредо ди Стефано, который вместе с «Реалом» выиграл пять кубков европейских чемпионов и дважды выигрывал «Золотой мяч». Ди Стефано успел поиграть за три национальных сборных – Аргентину, Колумбию и Испанию, однако с испанцами так и ни разу не сыграл на Евро.

Вторую строчку рейтинга занял легендарный вингер «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, со сборной Северной Ирландии так и ни разу не сыгравший на крупном международном турнире.

Читайте также: Обнародован рейтинг самых памятных матчей в истории Евро

За Бестом разместился не менее легендарный футболист Эйсебио, который вместе со сборной Португалии выиграл бронзу чемпионата мира 1966 года, но на Евро так и ни разу не сыграл.

В топ-5 также попали Джон Чарльз и Паоло Росси.

Топ-5 легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро