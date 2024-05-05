Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Портал Fourfourtwo выпустил интересный рейтинг
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших европейских игроков, никогда не участвовавших в финальной стадии чемпионатов Европы по футболу.
Возглавил рейтинг легенда аргентинского и испанского футбола Альфредо ди Стефано, который вместе с «Реалом» выиграл пять кубков европейских чемпионов и дважды выигрывал «Золотой мяч». Ди Стефано успел поиграть за три национальных сборных – Аргентину, Колумбию и Испанию, однако с испанцами так и ни разу не сыграл на Евро.
Вторую строчку рейтинга занял легендарный вингер «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, со сборной Северной Ирландии так и ни разу не сыгравший на крупном международном турнире.
За Бестом разместился не менее легендарный футболист Эйсебио, который вместе со сборной Португалии выиграл бронзу чемпионата мира 1966 года, но на Евро так и ни разу не сыграл.
В топ-5 также попали Джон Чарльз и Паоло Росси.
Топ-5 легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
- Альфредо ди Стефано (Испания)
- Джордж Бест (Северная Ирландия)
- Эйсебио (Португалия)
- Джон Чарльз (Уэльс)
- Паоло Росси (Италия)
- Кенни Далглиш (Шотландия)
- Збигнев Бонек (Польша)
- Давид Жинола (Франция)
- Джонни Джайлз (Ирландия)
- Яри Литманен (Финляндия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Синие» разгромили «Вест Хэм» со счетом 5:0
Команды в сезоне играли три раза и все матчи уверенно выиграли «горняки»