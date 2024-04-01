Обнародован рейтинг самых памятных матчей в истории Евро
Издание FourFourTwo выпустило интересный рейтинг
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших матчей в истории чемпионатов Европы.
Первую строчку рейтинга занял полуфинальный поединок Евро-1984, в котором Франция победила Португалию со счетом 3:2.
В топ три также попала финальная игра Евро-1976 между Чехословакией и ФРГ 2:2 (5:3 по пенальти), в которой запомнился победный удар с одиннадцатиметрового в исполнении Антонина Паненки, ставший культовым в истории футбола.
Топ-3 списка закрыл сверхрезультативный полуфинальный матч чемпионата Европы 1960 года, в котором Югославия обыграла Францию со счетом 5:4.
Топ-5 наиболее памятных матчей в истории Евро
- Франция – Португалия – 3:2 (Евро 1984, 1/2 финала)
- Чехословакия – ФРГ – 2:2 – пен. 5:3 (Евро 1976, финал)
- Франция – Югославия – 4:5 (Евро 1960, 1/2 финала)
- Португалия – Англия – 2:2 – пен. 6:5 (Евро 1976, 1/4 финал)
- Германия – Турция – 3:2 (Евро 2008, 1/2 финала)
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