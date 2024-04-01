Обнародован рейтинг самых памятных матчей в истории Евро

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших матчей в истории чемпионатов Европы.

Первую строчку рейтинга занял полуфинальный поединок Евро-1984, в котором Франция победила Португалию со счетом 3:2.

В топ три также попала финальная игра Евро-1976 между Чехословакией и ФРГ 2:2 (5:3 по пенальти), в которой запомнился победный удар с одиннадцатиметрового в исполнении Антонина Паненки, ставший культовым в истории футбола.

Топ-3 списка закрыл сверхрезультативный полуфинальный матч чемпионата Европы 1960 года, в котором Югославия обыграла Францию со счетом 5:4.

Топ-5 наиболее памятных матчей в истории Евро