Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo
Лига чемпионов
29 марта 2024, 20:11 | Обновлено 29 марта 2024, 20:23
135
0

Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo

В тройку также вошли Роберто Баджо и Златан Ибрагимович

29 марта 2024, 20:11 | Обновлено 29 марта 2024, 20:23
135
0
Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо и Роберто Баджо

Большинство элитных игроков выиграли Лигу чемпионов, но есть и заметные исключения.

Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг футболистом, не выигрывавшим главный европейский евротурнир.

Полный список состоит из 32 футболистов, возглавляет его двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо.

Лучшие игроки без победы в Лиге чемпионов (топ-10)

1. Роналдо.

2. Роберто Баджо.

3. Златан Ибрагимович.

4. Джанлуиджи Буффон.

5. Лотар Маттеус.

6. Павел Недвед.

7. Эрик Кантона.

8. Франческо Тотти.

9. Габриэль Батистута.

10. Деннис Бергкамп.

По теме:
Ибрагимович не включил себя в идеальную сборную и назвал причину
Лука ТОНИ: «Реал всегда просыпается в апреле»
Тренер Болоньи готов отказать топ-клубам при одном условии
FourFourTwo Роналдо Лига чемпионов Роберто Баджо Златан Ибрагимович
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Футбол | 29 марта 2024, 05:47 1
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро
Куртуа, который не сыграет в Германии, поздравил Лунина с выходом на Евро

Тибо оставил комментарий под постом Андрея в Instagram

Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Бокс | 29 марта 2024, 01:57 0
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду

Карл Фроч прокомментировал поведение Тайсона перед боем против Александра Усика

ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Футбол | 29.03.2024, 13:49
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия
Футбол | 29.03.2024, 17:23
Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия
Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Футбол | 29.03.2024, 11:11
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
29.03.2024, 05:09
Бокс
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
ВИДЕО. Сын легенды НХЛ дебютировал в Лиге и сразу оформил дубль
ВИДЕО. Сын легенды НХЛ дебютировал в Лиге и сразу оформил дубль
27.03.2024, 16:10
Хоккей
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 15
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем