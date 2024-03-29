Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo
В тройку также вошли Роберто Баджо и Златан Ибрагимович
Большинство элитных игроков выиграли Лигу чемпионов, но есть и заметные исключения.
Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг футболистом, не выигрывавшим главный европейский евротурнир.
Полный список состоит из 32 футболистов, возглавляет его двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо.
Лучшие игроки без победы в Лиге чемпионов (топ-10)
1. Роналдо.
2. Роберто Баджо.
3. Златан Ибрагимович.
4. Джанлуиджи Буффон.
5. Лотар Маттеус.
6. Павел Недвед.
7. Эрик Кантона.
8. Франческо Тотти.
9. Габриэль Батистута.
10. Деннис Бергкамп.
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