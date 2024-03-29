Роналдо – лучший игрок без победы в ЛЧ по версии FourFourTwo

Большинство элитных игроков выиграли Лигу чемпионов, но есть и заметные исключения.

Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг футболистом, не выигрывавшим главный европейский евротурнир.

Полный список состоит из 32 футболистов, возглавляет его двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо.

Лучшие игроки без победы в Лиге чемпионов (топ-10)

1. Роналдо.

2. Роберто Баджо.

3. Златан Ибрагимович.

4. Джанлуиджи Буффон.

5. Лотар Маттеус.

6. Павел Недвед.

7. Эрик Кантона.

8. Франческо Тотти.

9. Габриэль Батистута.

10. Деннис Бергкамп.