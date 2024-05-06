Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин уволил второго тренера за сезон
Германия
06 мая 2024, 17:53 |
470
0

ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин уволил второго тренера за сезон

Ненад Бьелица покинул свой пост

06 мая 2024, 17:53 |
470
0
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин уволил второго тренера за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Ненада Бьелицы.

Это уже второй тренер, которого «Унион Берлин» уволил по ходу нынешнего сезона. В ноябре прошлого года столичный клуб уволил Урса Фишера.

До конца сезона обязанности главного тренера «Унион Берлин» будет выполнять Марко Гроте. Он уже временно занимал должность наставника команды с 15 по 25 ноября прошлого года – после увольнения Фишера и до назначения Бьелицы.

За два тура до финиша сезона «Унион Берлин» идет 15-м в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета всего на одно очко.

По теме:
Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова
Ненад Бьелица Унион Берлин отставка
Олег Дидух Источник: ФК Унион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Футбол | 06 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо

Горняки гарантировали себе место в квалификации Лиги чемпионов

У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
Футбол | 05 мая 2024, 19:56 5
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ

Украинский вингер отыграл 76 минут против «Вест Хэма»

Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Футбол | 06.05.2024, 16:46
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
Футбол | 06.05.2024, 00:11
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
Умер легендарный тренер Барселоны и сборной Аргентины, выигрывавший ЧМ
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Футбол | 06.05.2024, 16:36
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 30
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
05.05.2024, 08:51 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем