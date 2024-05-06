ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин уволил второго тренера за сезон

Клуб немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Ненада Бьелицы.

Это уже второй тренер, которого «Унион Берлин» уволил по ходу нынешнего сезона. В ноябре прошлого года столичный клуб уволил Урса Фишера.

До конца сезона обязанности главного тренера «Унион Берлин» будет выполнять Марко Гроте. Он уже временно занимал должность наставника команды с 15 по 25 ноября прошлого года – после увольнения Фишера и до назначения Бьелицы.

За два тура до финиша сезона «Унион Берлин» идет 15-м в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета всего на одно очко.