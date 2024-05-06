WTA06 мая 2024, 15:15 |
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Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Элина была максимально откровенной
06 мая 2024, 15:15 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью Андрею Беднякову, за какими блюдами и напитками украинской кухни она скучает.
– Борщ – это, наверное, топ. Потом блинчики, но бабушкины. Если я ем блинчики, то только бабушкины. Что же еще я заказываю...
– Джин-тоник?
– Нет, пиво. Я обожаю пиво. Как можно быть во Львове и не выпить тут пива?, – сказала Свитолина.
В прошлом году в Вашингтоне Элина после победы над Дарьей Касаткиной попросила своего тренера принести ей пива.
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