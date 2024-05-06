Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
WTA
06 мая 2024, 15:15 |
634
0

Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей

Элина была максимально откровенной

06 мая 2024, 15:15 |
634
0
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью Андрею Беднякову, за какими блюдами и напитками украинской кухни она скучает.

– Борщ – это, наверное, топ. Потом блинчики, но бабушкины. Если я ем блинчики, то только бабушкины. Что же еще я заказываю...

– Джин-тоник?
– Нет, пиво. Я обожаю пиво. Как можно быть во Львове и не выпить тут пива?, – сказала Свитолина.

В прошлом году в Вашингтоне Элина после победы над Дарьей Касаткиной попросила своего тренера принести ей пива.

По теме:
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке большого турнира в Риме
Рейтинг WTA. Марта Костюк дебютировала в топ-20
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Элина Свитолина lifestyle пиво
Владимир Клепач Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
Футбол | 06 мая 2024, 07:25 13
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма

«Челси» добился крупной победы над «молотобойцами»

КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
Футбол | 06 мая 2024, 11:06 4
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»

Бывший футболист «Карпат» поделился мнениями относительно предателя Украины

Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Футбол | 05.05.2024, 21:13
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Футбол | 05.05.2024, 22:52
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Свёнтек в 22 года выиграла все самые престижные грунтовые турниры
Теннис | 05.05.2024, 14:36
Свёнтек в 22 года выиграла все самые престижные грунтовые турниры
Свёнтек в 22 года выиграла все самые престижные грунтовые турниры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 93
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 16
Футбол
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 4
Хоккей
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем