Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала в интервью Андрею Беднякову, за какими блюдами и напитками украинской кухни она скучает.

– Борщ – это, наверное, топ. Потом блинчики, но бабушкины. Если я ем блинчики, то только бабушкины. Что же еще я заказываю...

– Джин-тоник?

– Нет, пиво. Я обожаю пиво. Как можно быть во Львове и не выпить тут пива?, – сказала Свитолина.

В прошлом году в Вашингтоне Элина после победы над Дарьей Касаткиной попросила своего тренера принести ей пива.