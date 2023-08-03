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  4. Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
WTA
03 августа 2023, 10:48 | Обновлено 03 августа 2023, 11:02
2337
3

Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать

После уверенной победы над Касаткиной Элина заслужила отдохнуть

03 августа 2023, 10:48 | Обновлено 03 августа 2023, 11:02
2337
3
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Рамон Слейтер

2 августа состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 27) и Дарьей Касаткиной (WTA 11). Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки.

После завершения поединка Эли в переписке в WhatsApp попросила своего тренера Рамона Слейтера принести пиво.

Коуч посмеялся и ответил:

«Как я могу отказать».

В ночь на 3 августа свой поединок выиграл и муж Свитолиной Гаэль Монфис. Украинка поддерживала француза со стадиона.

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Рамон Слейтер Элина Свитолина WTA Вашингтон пиво
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Галина Кулик
Це так мило і прикольно
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0
Andrey_1992
це якийсь крінж
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-1
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