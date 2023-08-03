Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать

2 августа состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 27) и Дарьей Касаткиной (WTA 11). Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки.

После завершения поединка Эли в переписке в WhatsApp попросила своего тренера Рамона Слейтера принести пиво.

Коуч посмеялся и ответил:

«Как я могу отказать».

В ночь на 3 августа свой поединок выиграл и муж Свитолиной Гаэль Монфис. Украинка поддерживала француза со стадиона.