WTA03 августа 2023, 10:48 | Обновлено 03 августа 2023, 11:02
2337
3
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
После уверенной победы над Касаткиной Элина заслужила отдохнуть
03 августа 2023, 10:48 | Обновлено 03 августа 2023, 11:02
2337
3
2 августа состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 27) и Дарьей Касаткиной (WTA 11). Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки.
После завершения поединка Эли в переписке в WhatsApp попросила своего тренера Рамона Слейтера принести пиво.
Коуч посмеялся и ответил:
«Как я могу отказать».
В ночь на 3 августа свой поединок выиграл и муж Свитолиной Гаэль Монфис. Украинка поддерживала француза со стадиона.
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Комментарии 3
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Це так мило і прикольно
це якийсь крінж
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