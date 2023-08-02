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  4. 8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
WTA
02 августа 2023, 22:43 | Обновлено 02 августа 2023, 22:52
5438
23

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне

02 августа 2023, 22:43 | Обновлено 02 августа 2023, 22:52
5438
23
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжила успешные выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла пятую сеяную Дарью Касаткину (№11 WTA).

Вашингтон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

Свитолина выиграла 15 из 18 последних матчей.

Это была восьмая встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи. На североамериканской земле Свитолина ранее обыгрывала свою оппонентку в Нью-Хейвене, Торонто, Сан-Хосе и на US Open.

Больше восьми раз Касаткину побеждала только американка Мэдисон Киз (9-2).

В следующем раунде победительница встречи сразится против первого номера посева Джессики Пегулы (№4 WTA) или Пейтон Стернс (№59 WTA).

Отметим, что Элина впервые играет на турнире в Вашингтоне. Он стал первым совместным турниром категории 500 для мужчин и женщин.

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Элина Свитолина Дарья Касаткина WTA Вашингтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Stanislav Matusevych
Аргентина з Ямайкою курять бамбук! Насправді, добре, що старі клієнтки Еліни залишаються такими, а ті, для кого раніше Еліна була клієнткою, забувають смак перемог над нею. Класний атакуючий теніс знову приносить перемогу проти улюбленої суперниці. Браво!
Далі, скоріш за все, Пегула, і там все буде значно цікавіше.
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+8
VITASS
Як же приємно було сьогодні дивитись на впевнену в собі Елю. Народе, відчуваю довгоочікуваний шолом не за горами. 
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+7
elPadrino
браво
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+5
Viktor Shuper
Еліна наче катком проїхалась 
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+4
roman75zpr
Ничего себе Эля набрала форму! Впечатляют такие победы
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+4
Александр Науменко
Знов пітбулі повилазили, а вуха то кремлівські.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
дякувати Еліні в черговий раз що повернулась в теніс та ще й в кращий формі ніж була, якщо так то ждем перемогу на одному з турнірів Великого Шолому, успіхів.
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+3
sahka1981
Молодець!
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+3
Трегубов Дмитрий
Мабуть на болотах щось підгоріло - якась дивна хвиля знов підіймається
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+2
dudigo78
ну побачимо, що буде з Пегулою. Сьогодні була хороша гра, хоч і незважаючи на доволі розгромний рахунок, але теніс не був одностороннім. якраз той випадок коли перемогла Еліна, а не суперниця програла. будемо надіятись, що Світоліна остаточно набрала форму
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+2
Elis
З перемогою, Еліно! 
Не мала сумнівів у перемозі ще до початку, але приємно дивитись, як Еліна вдосконалює свою гру. 
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+1
Andrey_1992
якось просто Елька обіграла...хотів написати кацапку, але напишу Росіянку, вона реально стає клієнткою для нашої україночки
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
sv_2000
Я не очень внимательно смотрел и меня сильно удивила статистика виннеров у Касаткиной... 21 виннер при том, что она взяла всего 4 гейма... Просто удивтительно для ее стиля игры. Походу захотела что-то поменять, поагрессивничать, но, логично, не шмогла
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0
KirTheKing
судя по всему корты на этом новом турнире в вашингтоне медленные, что на руку Элине.  если будет полуфинал с лейлой это будет интересно
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-1
Первый Среди Равных
Оці нерукопожаття - показуха для лохів. Правду сказала одна російська тенісистка, що "мы с девчёнками из Украины на самом деле дружим, шутим, прикалываемся". За кадром воно все так і є. Они вместе прикалываются пока русня уничтожает українців ракетами. А на публіку - патріотки типу, бо просто так прийнято після 24,02, бо бояться реакції українців. А наївні українці ссут кипятком і мліють від захоплення - уаау, оце козачки, оце бандерівки! Які з 2014 по 2022 їздили на Кубок Кремля і на претензії посилали всіх к чорту "спорт внє палітікі". 
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-25
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