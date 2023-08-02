8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) продолжила успешные выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла пятую сеяную Дарью Касаткину (№11 WTA).

Вашингтон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

Свитолина выиграла 15 из 18 последних матчей.

Это была восьмая встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи. На североамериканской земле Свитолина ранее обыгрывала свою оппонентку в Нью-Хейвене, Торонто, Сан-Хосе и на US Open.

Больше восьми раз Касаткину побеждала только американка Мэдисон Киз (9-2).

В следующем раунде победительница встречи сразится против первого номера посева Джессики Пегулы (№4 WTA) или Пейтон Стернс (№59 WTA).

Отметим, что Элина впервые играет на турнире в Вашингтоне. Он стал первым совместным турниром категории 500 для мужчин и женщин.