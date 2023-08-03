Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Гаэль в двух сетах разобрался с Александром Бубликом
Французский теннисист и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 323) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).
Во втором раунде соревнований француз в двух сетах обыграл 25-ю ракетку мира Александра Бублика (Казахстан) за 1 час и 23 минуты.
АТР 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала
Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4
Это была третья встреча теннисистов. Гаэль выиграл 2-й поединок.
В 1/8 финала турнира в столице США Монфис сыграет против Таллона Грикспора.
Отметим, что ранее в Вашингтоне свой матч 1/8 финала выиграла и сама Свитолина у Касаткиной. После победы над Дарьей Элина заявила, что пойдет поддерживать мужа в игре с Бубликом.
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