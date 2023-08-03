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  4. Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
ATP
03 августа 2023, 08:18 | Обновлено 03 августа 2023, 08:21
648
5

Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне

Гаэль в двух сетах разобрался с Александром Бубликом

03 августа 2023, 08:18 | Обновлено 03 августа 2023, 08:21
648
5
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 323) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).

Во втором раунде соревнований француз в двух сетах обыграл 25-ю ракетку мира Александра Бублика (Казахстан) за 1 час и 23 минуты.

АТР 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Гаэль выиграл 2-й поединок.

В 1/8 финала турнира в столице США Монфис сыграет против Таллона Грикспора.

Отметим, что ранее в Вашингтоне свой матч 1/8 финала выиграла и сама Свитолина у Касаткиной. После победы над Дарьей Элина заявила, что пойдет поддерживать мужа в игре с Бубликом.

По теме:
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Гаэль Монфис Александр Бублик ATP Вашингтон
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Serhii P.
Ось його "шедеври": 
https://sport.ua/uk/news/585881-video-18-tennisist-iz-kazahstana-obmateril-
vse-na-svete-v-matche-s-marreem
https://sport.ua/uk/news/630118-video-18-bublik-u-pauzi-matchu-vidav-gnivnu
-tiradu-z-matami
Ответить
0
Serhii P.
У Світоліної, напевно, вуха зав"яли соухати його мати
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0
Serhii P.
Мацкаль
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0
Serhii P.
Бублик - це матюкливий дурачок
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0
Serhii P.
https://www.youtube.com/watch?v=FwrSBd6oWxk
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0
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