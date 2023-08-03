Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину
WTA
03 августа 2023, 07:58 |
696
1

ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину

Элина обыграла Дарью в двух сетах на турнире в Вашингтоне

03 августа 2023, 07:58 |
696
1
ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 августа состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 27) и Дарьей Касаткиной (WTA 11). Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки.

Со счета 2:2 в первом сете Эли выиграла 8 геймов подряд, взяв первую партию и завладев комфортным преимуществом с двумя брейками во втором – 4:0.

Это была 8-я встреча теннисисток. Элина выиграла все поединки.

В следующем раунде турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Пейтон Стернс.

ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину

По теме:
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
ВИДЕО. Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик в Жироне? Известна цена за Лунина
Элина Свитолина Дарья Касаткина WTA Вашингтон видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину
Теннис | 01 августа 2023, 22:58 0
ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину
ВИДЕО. Брэди впервые за 713 дней сыграла матч WTA, обыграв Калинину

Американка добыла очень важную для себя победу

Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02 августа 2023, 17:20 11
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины

Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»

Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Футбол | 02.08.2023, 13:18
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Где они сейчас? 10 самых молодых дебютантов довоенного сезона УПЛ
Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
Футбол | 02.08.2023, 21:21
Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
Чтобы это значило? Трубин опубликовал загадочный пост в Instagram
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Футбол | 03.08.2023, 00:40
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Коваль выбыл с Шерифом. Определены пары Q3
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Хто складає ці нарізки? Рахунок 6-2 6-2, а в огляді суцільні віннери Касаткіної. Після відеонарізки про матч Марти взагалі таке враження, що на корті була одна Андреєску, яка дихала вогнем і просто втоптала Марту в той корт.
Коли не мав можливості подивитися матчі вживу, як я, і хочеш оцінити гру українок, це л...йно реально бісить.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
01.08.2023, 22:23 21
Теннис
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
01.08.2023, 17:18 26
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
02.08.2023, 18:41 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем