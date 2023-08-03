2 августа состоялся матч 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США) между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 27) и Дарьей Касаткиной (WTA 11). Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки.

Со счета 2:2 в первом сете Эли выиграла 8 геймов подряд, взяв первую партию и завладев комфортным преимуществом с двумя брейками во втором – 4:0.

Это была 8-я встреча теннисисток. Элина выиграла все поединки.

В следующем раунде турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Пейтон Стернс.

ВИДЕО. 8 геймов подряд и 8-я победа. Как Свитолина уничтожила Касаткину