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WTA
02 августа 2023, 23:20 | Обновлено 02 августа 2023, 23:21
656
0

Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину

Украинка старается диктовать игру

02 августа 2023, 23:20 | Обновлено 02 августа 2023, 23:21
656
0
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей удалось в восьми матчах против Дарьи Касаткиной одержать восемь побед.

«Я просто стараюсь бороться каждый раз, когда играю с Дашей. Она непростой соперник. Поэтому каждый раз я просто стараюсь положить один лишний мяч в сетку. Стараюсь диктовать игру. Я очень рада, что выиграла сегодня этот матч», – сказала Свитолина.

Также украинка призналась, что собирается посетить матч своего мужа Гаэля Монфиса, который сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.

«Думаю, у меня еще есть немного времени до матча с участием Гаэля. Так что обязательно приму ледяную ванну. А потом я обязательно пойду поддержать его. Это будет очень хороший матч», – добавила украинка.

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Элина Свитолина Дарья Касаткина WTA Вашингтон
Источник Twitter
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