Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей удалось в восьми матчах против Дарьи Касаткиной одержать восемь побед.

«Я просто стараюсь бороться каждый раз, когда играю с Дашей. Она непростой соперник. Поэтому каждый раз я просто стараюсь положить один лишний мяч в сетку. Стараюсь диктовать игру. Я очень рада, что выиграла сегодня этот матч», – сказала Свитолина.

Также украинка призналась, что собирается посетить матч своего мужа Гаэля Монфиса, который сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика.

«Думаю, у меня еще есть немного времени до матча с участием Гаэля. Так что обязательно приму ледяную ванну. А потом я обязательно пойду поддержать его. Это будет очень хороший матч», – добавила украинка.