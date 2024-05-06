Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Егор, поздравления с победой! Почему все матчи «горняков» с одесситами складываются так легко?

– Я не сказал бы, что нам было легко. Была тяжелая игра, ведь наш соперник показывает хороший футбол, с ними интересно играть. Гости имели моменты у наших ворот. Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя могу сказать, что мы могли забивать гораздо больше. В общем, повторяю, это была непростая игра для нас.

– Кто в составе «Шахтера» сыграл лучше всего?

– Я не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что мы провели хороший поединок, именно как команда.

– Через неделю нас ждет украинское классико – «Шахтер» – «Динамо». С какими мыслями вы будете готовиться к этой встрече?

– Будем настраиваться. В «Шахтере» все всегда думают о победе. Понятно, что будем настраиваться на положительный результат. Приложим все силы, чтобы победить.

– В нынешнем чемпионате Украины «Шахтеру» не хватает таких статусных игр?

– Я сказал бы, что сейчас в чемпионате Украины нам ни с кем не бывает легко. Думаю, что мы видим немало интересных матчей.

– У «Шахтера» сейчас 14 побед подряд в чемпионате. Даже у главной сенсации сезона в Европе – «Байера» – в Бундеслиге не было такой серии.

– Дай Бог, чтобы так и дальше было. Мы – «Шахтер». Думаю, что мы не хуже «Байера».

– Ты знаешь, что «Шахтеру» выгодна победа в нынешней Лиге чемпионов «Реала», «Баварии» или «ПСЖ», но не «Боруссии»?

– Знаю, но это не от нас зависит. Хотел бы, что Лигу чемпионов выиграл «Реал».

– Сколько можно им выигрывать...

– У мадридцев хорошая, молодая команда. Интересно за ними наблюдать. Да и, к тому же, там играет Андрей Лунин. Раньше мы играли с ним в одной команде. Я сейчас поддерживаю с ним контакт. В сборной Украины недавно с ним общались. Хочу пожелать ему успехов в нынешней Лиге чемпионов.