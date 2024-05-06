МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел поделился мыслями, уйдут ли лидеры команды в летнее трансферное окно:

«Я думаю, что украинцы [Довбик и Цыганков] останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савиньо [Савио] тоже будет с ними. Он самый лучший игрок, который у меня когда-либо был.

Не помню, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок. Алейш может перейти Барселону? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне», – сказал Мичел.

В 34-м туре Ла Лиги «Жирона» с голом и ассистом Довбика обыграла «Барселону» 4:2 и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Контракт Виктора Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Артем Довбика истекает летом 2028 года.