МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Главный тренер «Жироны» поделился мыслями о будущем лидеров команды
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел поделился мыслями, уйдут ли лидеры команды в летнее трансферное окно:
«Я думаю, что украинцы [Довбик и Цыганков] останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савиньо [Савио] тоже будет с ними. Он самый лучший игрок, который у меня когда-либо был.
Не помню, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок. Алейш может перейти Барселону? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне», – сказал Мичел.
В 34-м туре Ла Лиги «Жирона» с голом и ассистом Довбика обыграла «Барселону» 4:2 и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Контракт Виктора Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Артем Довбика истекает летом 2028 года.
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