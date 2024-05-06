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  4. МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Испания
06 мая 2024, 16:36 |
2168
2

МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»

Главный тренер «Жироны» поделился мыслями о будущем лидеров команды

06 мая 2024, 16:36 |
2168
2
МИЧЕЛ: «Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, у них есть контракты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел поделился мыслями, уйдут ли лидеры команды в летнее трансферное окно:

«Я думаю, что украинцы [Довбик и Цыганков] останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савиньо [Савио] тоже будет с ними. Он самый лучший игрок, который у меня когда-либо был.

Не помню, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок. Алейш может перейти Барселону? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне», – сказал Мичел.

В 34-м туре Ла Лиги «Жирона» с голом и ассистом Довбика обыграла «Барселону» 4:2 и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Контракт Виктора Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Артем Довбика истекает летом 2028 года.

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Даниил Агарков Источник: Sport.es
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Умник
Циганков да, Довбык вряд ли
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aleks8-48
Хотеть не вредно,удля владельцев клуба видать дньги важнее.
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