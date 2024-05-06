Украина. Премьер лига06 мая 2024, 17:24 |
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Верес – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
06 мая 2024, 17:24 |
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Сегодня, 6 мая «Верес» в матче 27-го тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» в противостоянии аутсайдеров примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, В. Шарай, Дахновский, Яго, Гайдучик
«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Семотюк, Караблин, Устименко, Ременяк
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