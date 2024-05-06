Верес – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 6 мая «Верес» в матче 27-го тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» в противостоянии аутсайдеров примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, В. Шарай, Дахновский, Яго, Гайдучик

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Семотюк, Караблин, Устименко, Ременяк