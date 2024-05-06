Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 17:24 |
158
0

Верес – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

06 мая 2024, 17:24 |
158
0
Верес – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 6 мая «Верес» в матче 27-го тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» в противостоянии аутсайдеров примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, В. Шарай, Дахновский, Яго, Гайдучик

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Семотюк, Караблин, Устименко, Ременяк

По теме:
Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Игроки не дали Максимову уйти в отставку. Обзор
Надежда еще жива. Днепр-1 минимально обыграл Кривбасс
ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом
Верес Ровно Минай Верес - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
Футбол | 05 мая 2024, 19:56 5
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ

Украинский вингер отыграл 76 минут против «Вест Хэма»

Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Бокс | 06 мая 2024, 14:13 4
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко

Александр объяснил западным СМИ, что Василий виноват в этом сам

ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Футбол | 05.05.2024, 19:43
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
Футбол | 06.05.2024, 16:21
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
Легендарный трансфер. Роналду может перейти в Интер Майами и играть с Месси
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Футбол | 05.05.2024, 20:11
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 2
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 5
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем