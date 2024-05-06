Экс-игрок Интера готов возглавить Милан
Сержиу Консейсау может покинуть «Порту»
Новым главным тренером «Милана» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
49-летний португальский специалист недавно продлил контракт с «Порту». Однако в соглашении есть специальный пункт, который позволяет каждой из сторон расторгнуть контракт. И Консейсау готов воспользоваться этим пунктом ради возможности возглавить «Милан».
Напомним, в 2001 – 2003 годах Консейсау в качестве игрока выступал за принципиального соперника «Милана», «Интер».
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