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  4. Экс-игрок Интера готов возглавить Милан
Италия
06 мая 2024, 18:45 |
632
0

Экс-игрок Интера готов возглавить Милан

Сержиу Консейсау может покинуть «Порту»

06 мая 2024, 18:45 |
632
0
Экс-игрок Интера готов возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Новым главным тренером «Милана» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

49-летний португальский специалист недавно продлил контракт с «Порту». Однако в соглашении есть специальный пункт, который позволяет каждой из сторон расторгнуть контракт. И Консейсау готов воспользоваться этим пунктом ради возможности возглавить «Милан».

Напомним, в 2001 – 2003 годах Консейсау в качестве игрока выступал за принципиального соперника «Милана», «Интер».

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Сержиу Консейсау Порту Милан
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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