Экс-игрок Интера готов возглавить Милан

Новым главным тренером «Милана» может стать Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

49-летний португальский специалист недавно продлил контракт с «Порту». Однако в соглашении есть специальный пункт, который позволяет каждой из сторон расторгнуть контракт. И Консейсау готов воспользоваться этим пунктом ради возможности возглавить «Милан».

Напомним, в 2001 – 2003 годах Консейсау в качестве игрока выступал за принципиального соперника «Милана», «Интер».