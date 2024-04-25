ОФИЦИАЛЬНО. Порту продлил контракт с главным тренером
Сержиу Консейсау останется в клубе до 2028 года
«Порту» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Новое соглашение с 49-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2028 года.
Консейсау занимает должность главного тренера «Порту» с лета 2017 года. Он является воспитанником «Драконов», и в качестве игрока выступал за свой родной клуб в 1993 – 1998 и 2004 годах.
В последнее время интерес к Сержиу Консейсау проявлял ряд именитых европейских клубов, включая итальянский «Милан», который ищет замену Стефано Пиоли.
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