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Португалия
25 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 25 апреля 2024, 19:09
211
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту продлил контракт с главным тренером

Сержиу Консейсау останется в клубе до 2028 года

25 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 25 апреля 2024, 19:09
211
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту продлил контракт с главным тренером
ФК Порту

«Порту» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Сержиу Консейсау. Новое соглашение с 49-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Консейсау занимает должность главного тренера «Порту» с лета 2017 года. Он является воспитанником «Драконов», и в качестве игрока выступал за свой родной клуб в 1993 – 1998 и 2004 годах.

В последнее время интерес к Сержиу Консейсау проявлял ряд именитых европейских клубов, включая итальянский «Милан», который ищет замену Стефано Пиоли.

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Порту Сержиу Консейсау продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Порту
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