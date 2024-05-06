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  4. Президент ПСЖ: «Матч с Боруссией – самый важный при моем президентстве»
Лига чемпионов
06 мая 2024, 17:01 |
298
0

Президент ПСЖ: «Матч с Боруссией – самый важный при моем президентстве»

Нассер Аль-Хелаифи – о полуфинале Лиги чемпионов

06 мая 2024, 17:01 |
298
0
Президент ПСЖ: «Матч с Боруссией – самый важный при моем президентстве»
ФК ПСЖ. Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» Дортмунд (7 мая, начало – в 22:00 по Киеву. Первый матч – 0:1):

«Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.

Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками».

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Get French Football
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