Президент ПСЖ: «Матч с Боруссией – самый важный при моем президентстве»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» Дортмунд (7 мая, начало – в 22:00 по Киеву. Первый матч – 0:1):

«Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.

Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками».