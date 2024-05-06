Президент ПСЖ: «Матч с Боруссией – самый важный при моем президентстве»
Нассер Аль-Хелаифи – о полуфинале Лиги чемпионов
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» Дортмунд (7 мая, начало – в 22:00 по Киеву. Первый матч – 0:1):
«Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.
Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками».
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