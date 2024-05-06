7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Французский ПСЖ в плей-офф нанес поражение испанскому »Реалу Сосьедад» (2:0 дома, 2:1 на выезде), а в 1/4 финала взял верх над «Барселоной» (2:3 дома, 4:1 на выезде).

Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома), а затем обыграла «Атлетико Мадрид (на выезде 1:2, дома 4:2)

ПСЖ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.