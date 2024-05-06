Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
07.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 мая 2024, 06:23 | Обновлено 06 мая 2024, 06:48
78
0

ПСЖ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

06 мая 2024, 06:23 | Обновлено 06 мая 2024, 06:48
78
0
ПСЖ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Французский ПСЖ в плей-офф нанес поражение испанскому »Реалу Сосьедад» (2:0 дома, 2:1 на выезде), а в 1/4 финала взял верх над «Барселоной» (2:3 дома, 4:1 на выезде).

Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома), а затем обыграла «Атлетико Мадрид (на выезде 1:2, дома 4:2)

ПСЖ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Реал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Барселона не набрала ни одного очка в 4-х матчах Ла Лиги с Реалом и Жироной
Боруссия Дортмунд ПСЖ смотреть онлайн Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Теннис | 05 мая 2024, 16:51 2
Одна из самых известных теннисных пар рассталась
Одна из самых известных теннисных пар рассталась

Стефанос Циципас и Паула Бадоса больше не вместе

Валерий ИВАЩЕНКО: «До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко»
Футбол | 06 мая 2024, 03:40 0
Валерий ИВАЩЕНКО: «До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко»
Валерий ИВАЩЕНКО: «До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко»

Главный тренер «пивоваров» рассказал о победе над ЛНЗ

Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Футбол | 06.05.2024, 01:30
Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Спортинг – чемпион. Трубин пропустил два мяча. Бенфика проиграла на выезде
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Хоккей | 05.05.2024, 08:55
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Футбол | 05.05.2024, 19:43
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
04.05.2024, 08:01 3
Футбол
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
05.05.2024, 07:01 8
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем