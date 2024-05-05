Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Леверкузенцы в матче 32-го тура чемпионата Германии разгромили «Айнтрахт Франкфурт»
Сегодня, 5 мая, прошли матчи 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Новоиспеченный чемпион Германии «Байер» разгромил во Франкфурте местный «Айнтрахт» со счетом 5:1. Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 48 матчей (40 побед и 8 ничьих) и повторили уникальный рекорд «Бенфики». «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений и если «Байер» следующий матч не проиграет, то установит абсолютный рекорд всех времен.
Следующий поединок леверкузенцы сыграют 9 мая в полуфинале Лиги Европы против «Ромы».
Бундеслига. 32-й тур, 5 мая.
Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:5
Голы: Экитике, 32 – Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 78, Фримпонг, 77, Бонифасе, 89 (п).
Унион Берлин – Бохум – 3:4
Голы: Вертессен, 59, Бедия, 63, Голлербах, 74 – Виттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Гофманн, 70.
Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории футбола:
Турнирная таблица Бундеслиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82 - 23
|84
|2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48 - 47
|45
|7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15
|Унион Берлин
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
Schlusspfiff in Frankfurt.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 5, 2024
Auswärtssieg! ⚫️🔴
🔙 #SGEB04 1:5| #DeutscherMeisterSVB | #Bayer04 pic.twitter.com/vTMrzlUR5n
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