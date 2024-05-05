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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
05.05.2024 18:30 – FT 1 : 5
Байер
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Германия
05 мая 2024, 21:13 | Обновлено 05 мая 2024, 21:31
2465
2

Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен

Леверкузенцы в матче 32-го тура чемпионата Германии разгромили «Айнтрахт Франкфурт»

05 мая 2024, 21:13 | Обновлено 05 мая 2024, 21:31
2465
2
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Сегодня, 5 мая, прошли матчи 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Новоиспеченный чемпион Германии «Байер» разгромил во Франкфурте местный «Айнтрахт» со счетом 5:1. Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 48 матчей (40 побед и 8 ничьих) и повторили уникальный рекорд «Бенфики». «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений и если «Байер» следующий матч не проиграет, то установит абсолютный рекорд всех времен.

Следующий поединок леверкузенцы сыграют 9 мая в полуфинале Лиги Европы против «Ромы».

Бундеслига. 32-й тур, 5 мая.

Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:5
Голы: Экитике, 32 – Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 78, Фримпонг, 77, Бонифасе, 89 (п).

Унион Берлин – Бохум – 3:4
Голы: Вертессен, 59, Бедия, 63, Голлербах, 74 – Виттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Гофманн, 70.

Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории футбола:

Турнирная таблица Бундеслиги

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 32 26 6 0 82 - 23 84
2 Бавария 32 22 3 7 90 - 41 69
3 Штутгарт 32 21 4 7 73 - 39 67
4 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74 - 36 63
5 Боруссия Д 32 17 9 6 64 - 40 60
6 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48 - 47 45
7 Фрайбург 32 11 8 13 43 - 55 41
8 Хоффенхайм 32 11 7 14 56 - 64 40
9 Аугсбург 32 10 9 13 49 - 57 39
10 Вердер 32 10 8 14 43 - 52 38
11 Хайденхайм 31 9 10 12 44 - 52 37
12 Вольфсбург 32 10 7 15 40 - 51 37
13 Боруссия М 32 7 12 13 55 - 62 33
14 Бохум 32 7 12 13 41 - 65 33
15 Унион Берлин 32 8 6 18 29 - 54 30
16 Майнц 31 5 13 13 32 - 49 28
17 Кельн 32 4 12 16 24 - 54 24
18 Дармштадт 32 3 8 21 30 - 76 17
Полная таблица
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Айнтрахт Франкфурт Байер Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бохум статистика рекорд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Віктор Коробка
Наступна - проти Бохума, так що все можливо...
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