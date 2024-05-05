Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен

Сегодня, 5 мая, прошли матчи 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Новоиспеченный чемпион Германии «Байер» разгромил во Франкфурте местный «Айнтрахт» со счетом 5:1. Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 48 матчей (40 побед и 8 ничьих) и повторили уникальный рекорд «Бенфики». «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений и если «Байер» следующий матч не проиграет, то установит абсолютный рекорд всех времен.

Следующий поединок леверкузенцы сыграют 9 мая в полуфинале Лиги Европы против «Ромы».

Бундеслига. 32-й тур, 5 мая.

Айнтрахт Франкфурт – Байер – 1:5

Голы: Экитике, 32 – Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 78, Фримпонг, 77, Бонифасе, 89 (п).

Унион Берлин – Бохум – 3:4

Голы: Вертессен, 59, Бедия, 63, Голлербах, 74 – Виттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Гофманн, 70.

Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории футбола:

Турнирная таблица Бундеслиги