Свёнтек в 22 года выиграла все самые престижные грунтовые турниры

Первая ракетка мира Ига Свёнтек в субботу победила на турнире WTA 1000 в Мадриде, выиграв эти соревнования впервые.

Теперь у польки есть победы на всех крупнейшие грунтовые турнирах: Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023), Мадрид (2024) и Рим (2021, 2022). Также она дважды становилась чемпионкой на соревнованиях WTA 500 в Штутгарте (2022, 2023).

Только Крис Эверт, Маргарет Корт и Штеффи Граф имеют более высокий коэффициент побед в турнирах WTA на грунтовых кортах в Открытую эру. У Иги он составляет 44,4% (8 з 18 участий).

В возрасте 22 года и 338 дней Свёнтек стала самой молодой теннисисткой, завоевавшей восемь титулов WTA на глине со времен Аранты Санчес Викарио (1994-й, возраст 22 года 114 дней).