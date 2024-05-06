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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Жарко и плохо? Жарко там, где наши на фронте стоят»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 18:26 | Обновлено 06 мая 2024, 18:49
1755
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Жарко и плохо? Жарко там, где наши на фронте стоят»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

06 мая 2024, 18:26 | Обновлено 06 мая 2024, 18:49
1755
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жарко и плохо? Жарко там, где наши на фронте стоят»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб остался недоволен матчем, в котором команда проиграла «Днепру-1» со счетом 0:1. Тренер считает поражение заслуженным.

«Это один из худших матчей наших в чемпионате, заслуженно проиграли. Разве что последние минуты где-то показали, что хотим отыграться. Осталось три тура. За топ-2 можно забыть, а за третье еще боремся».

«Жарко было? Но это не жарко. Жарко – там, где наши ребята на фронте стоят и защищают нас. Когда слышу, что жарко, сложно... Туда (на фронт – прим) нужно пойти. Там вам комфортно будет», — сказал Вернидуб.

Команда идет на третьей позиции, опережая «Днепр-1» на шесть очков.

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Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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