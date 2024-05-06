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  4. ВИДЕО. Свитолина обратилась к болельщикам перед началом турнира в Риме
WTA
06 мая 2024, 16:37 | Обновлено 06 мая 2024, 16:38
625
0

ВИДЕО. Свитолина обратилась к болельщикам перед началом турнира в Риме

Элина сыграет на турнире, на котором дважды брала титул

06 мая 2024, 16:37 | Обновлено 06 мая 2024, 16:38
625
0
ВИДЕО. Свитолина обратилась к болельщикам перед началом турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась к болельщикам перед стартом турнира WTA 1000 в Риме.

«Привет всем, это Элина. Мы сейчас в Риме возле фонтана Треви. Как вы видите, здесь очень красиво. Турнир уже начинается, буду рада вас видеть здесь», – сказал Элина.

Отметим, что Свитолина выигрывала турнир в Риме в 2017-м и в 2018-м.

Ранее состоялась жеребьевка, по результатам которой Элина во втором раунде сразится против победительницы матча Сара Эррани – Аманда Анисимова.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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