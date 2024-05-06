ВИДЕО. Свитолина обратилась к болельщикам перед началом турнира в Риме
Элина сыграет на турнире, на котором дважды брала титул
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась к болельщикам перед стартом турнира WTA 1000 в Риме.
«Привет всем, это Элина. Мы сейчас в Риме возле фонтана Треви. Как вы видите, здесь очень красиво. Турнир уже начинается, буду рада вас видеть здесь», – сказал Элина.
Отметим, что Свитолина выигрывала турнир в Риме в 2017-м и в 2018-м.
Ранее состоялась жеребьевка, по результатам которой Элина во втором раунде сразится против победительницы матча Сара Эррани – Аманда Анисимова.
A message from @ElinaSvitolina 💓#IBI24 | @WTA pic.twitter.com/8sDyGqZOKF— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2024
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