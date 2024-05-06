ВИДЕО. Свитолина обратилась к болельщикам перед началом турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась к болельщикам перед стартом турнира WTA 1000 в Риме.

«Привет всем, это Элина. Мы сейчас в Риме возле фонтана Треви. Как вы видите, здесь очень красиво. Турнир уже начинается, буду рада вас видеть здесь», – сказал Элина.

Отметим, что Свитолина выигрывала турнир в Риме в 2017-м и в 2018-м.

Ранее состоялась жеребьевка, по результатам которой Элина во втором раунде сразится против победительницы матча Сара Эррани – Аманда Анисимова.