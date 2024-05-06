Украинки узнали первых соперниц в основной сетке большого турнира в Риме

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который рассчитан на две недели.

В основе по рейтингу сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина (№19 WTA) получила 16-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Сара Эррани (№93 WTA) – Аманда Анисимова (№237 WTA).

Костюк (№20 WTA) под 19-м номером посева стартует во втором раунде поединком против Наоми Осаки (№173 WTA) или Клары Бюрель (№45 WTA)

32-я сеяная Ястремская (№33 WTA) во втором круге сразится с одной из теннисисток из квалификации.

Цуренко (№44 WTA) в матче первого раунда сыграет с хорваткой Донной Векич (№37 WTA).

Калинина (№31 WTA) в статусе 30-го номера посева начнет матчем второго круга против победительницы встречи Цуренко – Векич.

Отметим, что Юлия Стародубцева (№138 WTA) сыграет в квалификации, в первом раунде она сразится с японкой Нао Хибино (№85 WTA).