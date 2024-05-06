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WTA
06 мая 2024, 13:02 | Обновлено 06 мая 2024, 13:22
1087
2

Украинки узнали первых соперниц в основной сетке большого турнира в Риме

В основе сыграют пять украинок

06 мая 2024, 13:02 | Обновлено 06 мая 2024, 13:22
1087
2
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке большого турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который рассчитан на две недели.

В основе по рейтингу сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина (№19 WTA) получила 16-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Сара Эррани (№93 WTA) – Аманда Анисимова (№237 WTA).

Костюк (№20 WTA) под 19-м номером посева стартует во втором раунде поединком против Наоми Осаки (№173 WTA) или Клары Бюрель (№45 WTA)

32-я сеяная Ястремская (№33 WTA) во втором круге сразится с одной из теннисисток из квалификации.

Цуренко (№44 WTA) в матче первого раунда сыграет с хорваткой Донной Векич (№37 WTA).

Калинина (№31 WTA) в статусе 30-го номера посева начнет матчем второго круга против победительницы встречи Цуренко – Векич.

Отметим, что Юлия Стародубцева (№138 WTA) сыграет в квалификации, в первом раунде она сразится с японкой Нао Хибино (№85 WTA).

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Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк WTA Рим Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Жереб дійсно ні хороший, ні поганий. Марті, мабуть, найскладніше - вона любить розкачуватися повільно, набираючи форму по ходу турніру, а тут їй потрібно включатися одразу ж, оскільки прохідних матчів не передбачається взагалі. Натомість Еліні, якщо вона встигла набрати більш-менш непогану форму (тут великий знак запитання), жереб швидше усміхнувся, і навіть перспектива сабаленки в четвертому колі, з врахуванням її мадридських звершень та покладених на них зусиль, не виглядає вироком. Те ж саме можна сказати про Калініну, але по ній ще більше запитань, ніж по Еліні.
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+1
Stanislav Matusevych
Середній такий жереб. Цікаво, чи впорається Марта з Осакою, а Еліна - з Анісімовою. На повільних кортах у обох шанси непогані, тільки треба показати гру адекватного рівня. У Даяни є можливість дістатися до Сабаленки, але зрозуміло, що вона може програти будь-якій кваліфаєрші ще раніше.
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