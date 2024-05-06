Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Наставник оценил игру опытного футболиста
В матче чемпионата Украины против «Черноморца» в основе «Шахтера» вышел защитник Ярослав Ракицкий, который сыграл впервые за два месяца.
Игру опытного футболиста оценил наставник Марино Пушич.
«Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок. Он вернулся после долгой паузы из-за травмы и заменил Бондаря. Ярослав спокоен с мячом и быстро читает игру. Я доволен и рад за него, за его вклад в победу команды. Это была важная победа».
«Далее – «Динамо». Попробуем быть сфокусированными и победить. Надеюсь, наша работа даст нужный результат. Сыграют две хорошие команды в большом матче».
«Ждем интересную игру», — сказал Пушич.
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