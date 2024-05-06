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  4. Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 18:11 |
1311
5

Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»

Наставник оценил игру опытного футболиста

06 мая 2024, 18:11 |
1311
5
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

В матче чемпионата Украины против «Черноморца» в основе «Шахтера» вышел защитник Ярослав Ракицкий, который сыграл впервые за два месяца.

Игру опытного футболиста оценил наставник Марино Пушич.

«Ракицкий – удивительный человек и удивительный игрок. Он вернулся после долгой паузы из-за травмы и заменил Бондаря. Ярослав спокоен с мячом и быстро читает игру. Я доволен и рад за него, за его вклад в победу команды. Это была важная победа».

«Далее – «Динамо». Попробуем быть сфокусированными и победить. Надеюсь, наша работа даст нужный результат. Сыграют две хорошие команды в большом матче».

«Ждем интересную игру», — сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Ron Noiill
леХенда, прям як пуфік .
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+1
Prokop
Казковий довбень 
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+1
Footbulka
Завдяки його голу дупою, я ще довго буду пам'ятати матч Копанки та Феєнорда
https://m.youtube.com/shorts/vzHVsUcxDeM
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0
Burevestnik
він багатьом подобався і в зеніті
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0
zzg77
Диво дивное!!!!!
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0
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