Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 апреля в 13:00 матч 26-го тура УПЛ
В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 26-го тура «Заря» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
«Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 21 очко.
Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube каналах «Зари» и на Football Hub.
Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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