В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:30.

К началу 26-го тура «Заря» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 21 очко.

Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube каналах «Зари» и на Football Hub.