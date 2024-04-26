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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 11:47 |
36
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь

28 апреля в 13:00 состоится матч 26-го тура УПЛ

26 апреля 2024, 11:47 |
36
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:30.

К началу 26-го тура «Заря» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 21 очко.

Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube каналах «Зари» и на Football Hub.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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