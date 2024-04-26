Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 11:47 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
28 апреля в 13:00 состоится матч 26-го тура УПЛ
26 апреля 2024, 11:47 |
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В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 13:30.
К началу 26-го тура «Заря» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Оболонь» занимает 13 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 21 очко.
Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube каналах «Зари» и на Football Hub.
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