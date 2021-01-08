ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас - игрок Колоса

Клуб УПЛ оформил переход свободного агента

  • 08.01.2021 14:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас - игрок Колоса
© desna.football

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контракта с форвардом Дмитрием Хлебасом.

Договор 26-летнего игрока рассчитан на 1,5 года. Ранее Хлебас покинул «Десну» в качестве свободного агента, хотя черниговский клуб предложил игроку новый контракт.

Хлебас в нынешнем сезоне УПЛ забил 1 гол в шести матчах. Всего в составе «Десны» провел 47 матчей и забил 11 голов.

Ранее выступал за «Динамо» Минск, «Ворсклу», «Говерлу» и молодежные команды «Динамо» Киев.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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