ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас - игрок Колоса

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контракта с форвардом Дмитрием Хлебасом.
Договор 26-летнего игрока рассчитан на 1,5 года. Ранее Хлебас покинул «Десну» в качестве свободного агента, хотя черниговский клуб предложил игроку новый контракт.
Хлебас в нынешнем сезоне УПЛ забил 1 гол в шести матчах. Всего в составе «Десны» провел 47 матчей и забил 11 голов.
Ранее выступал за «Динамо» Минск, «Ворсклу», «Говерлу» и молодежные команды «Динамо» Киев.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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