Тренер юношеской сборной Украины прокомментировал победу над Эстонией

Юношеская сборная Украины (U-16) по футболу провела свой второй поединок на Турнире развития УЕФА в Эстонии, взяв верх над хозяевами – 3:1.

Наставник нашей сборной Юрий Мороз эксклюзивно для Sport.ua оценил выступление своих подопечных на старте соревнований:

- Ничью в первом туре с североирландцами в основное время – 2:2 и проигрыш в серии пенальти – 6:7 и викторию над эстонцами, следует признать справедливыми.

По сравнению со стартовым поединком с эстонцами я более чем на половину изменил состав, потому что желательно, чтобы все подопечные были обеспечены игровой практикой. Способствует этому и то, что разрешено проводить аж девять замен. Это важно и потому, что речь идет о международном опыте.

Считаю, что ребята добавляют, прежде всего, в командных действиях. Отчетный турнир ценен в плане информативности. Украинская сборная этой возрастной категории собралась впервые и я сразу предупредил подопечных, что никому место в основе не гарантировано. В Эстонии буду иметь возможность убедиться, кто чего стоит.

Следует уточнить, что у меня, как говорят, на карандаше еще есть группа потенциальных сборников. Вот почему, когда осенью будем определяться с теми кто будет представлять Украину в квалификационном раунде юношеского чемпионата Европы, то будет из кого выбирать.

А в заключительном туре соревнований в Эстонии сразимся с ровесниками из Люксембурга, в активе которых две победы, одна из которых по пенальти. Если 28 апреля возьмем верх в основное время, то займем первое место, – сказал Мороз.

Напомним, что юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г.р.) продолжила выступление на Турнире развития УЕФА в Эстонии поединком с хозяевами, победив 3:1.