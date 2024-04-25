Сборная Украины U-16 в Таллинне уверенно обыграла сверстников из Эстонии

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты старше 2008 г.р.) продолжила выступление на Турнире развития УЕФА в Эстонии поединком с хозяевами.

Сине-желтые в Таллинне играют на турнире с командами Северной Ирландии, Эстонии и Люксембурга. Соревнования рассматриваются как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 U-17, который состоится осенью.

Каждая команда проводит по три матча. За победу начисляются три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Подопечные Юрия Мороза стартовали на турнире поединком с Северной Ирландией, в котором уступили по пенальти. Сегодня, 25 апреля, сине-желтые противостояли хозяевам – команде Эстонии – и победили со счетом 3:1. Голы в составе украинской команды забивали Ролан Мустафаев (дубль) и Ярослав Милокост.

Свой заключительный матч на соревнованиях украинские молодые люди проведут 28 апреля против сверстников из Люксембурга.

Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

1-й тур, 23.04.2024

Украина – Северная Ирландия – 2:2, пен. – 6:7

Эстония – Люксембург – 1:3

2-й тур, 25.04.2024

Эстония U-16 – Украина U-16 – 1:3 (0:2)

Голы: Аламаа, 72 – Мустафаев, 14, 30, Милокост, 62.

Эстония (старт): Липсон, Вертани, Пихлак, Кайс, Кескюла, Калмоков, Заховайко, Юнапуу, Бесигирскис, Пальцер, Фесенко.

Украина (старт): Костенко, Залипка, Мельник, Зудин, Шелепинский, Милокост, Кройтарь, Костюк, Кутья, Корж, Мустафаев.

Люксембург – Северная Ирландия – 2:2, пен. – 4:2

Турнирное положение

1. Люксембург – 5 очков (мячи 5–3)

2. Украина – 4 очка (мячи 5–3)

– 4 очка (мячи 5–3) 3. Северная Ирландия – 3 очка (мячи 4–4)

4. Эстония – 0 очков (мячи 2–6)

3-й тур, 28.04.2024