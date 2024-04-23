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Молодежные турниры
23 апреля 2024, 17:52 |
325
0

Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии

Юношеская сборная стартовала на Турнире развития УЕФА в Эстонии

23 апреля 2024, 17:52 |
325
0
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
УАФ

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) стартовала на Турнире развития УЕФА в Эстонии поединком со сверстниками из Северной Ирландии.

Основное время завершилось ничьей – 2:2, в составе нашей команды забивали Илья Меньшиков и Дмитрий Зудин. В серии пенальти победила сборная Северной Ирландии (7:6), которая набрала два очка, тогда как сине-желтые – одно.

Свой следующий матч украинские юноши проведут 25 апреля против сверстников из Эстонии.

Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

Украина (U-16) – Северная Ирландия (U-16) – 2:2 (1:1), по пенальти – 6:7
Голы: Меньшиков (29), Зудин (90+2) – (38), (48, с пенальти).

Украина (U-16): Крапивин, Бойко (Мельник, 75), Милокост (Уманский, 46), Костюк (Пискун, 46), Калюжный (Залипка, 75), Балакай (Шелепинский, 63), Андрейко (Мустафаев, 46), Люсин, Джурабаев (Корж, 63), Зубрий (Кройтарь, 63), Меньшиков (Зудин, 82).

Сине-желтые в Таллинне должны встретиться с командами Северной Ирландии, Эстонии и Люксембурга. Соревнования рассматриваются как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 (U-17), который состоится осенью.

Каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет, – один зачетный балл.

Расписание матчей

23.04.2024

Украина – Северная Ирландия – 2:2
Эстония – Люксембург (18:00)

25.04.2024

Люксембург – Северная Ирландия (13:00)
Эстония – Украина (18:00)

28.04.2024

Украина – Люксембург (11:00)
Северная Ирландия – Эстония (16:00)

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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