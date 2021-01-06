Он уже покинул команду. Ворскла попрощалась с полузащитником

Полузащитник Никита Татарков попрощался с полтавской «Ворсклой», куда перешел перед началом текущего сезона.
Футболист уже покинул расположение команды. Причины разрыва контракта не сообщаются. Вероятнее всего, игрок не подошел тренерскому штабу Юрия Максимова.
В текущем сезоне во всех турнирах за «Ворсклу» Никита Татарков провел лишь 2 неполных матча.
Час не тільки оголошувати про придбання, але й дякувати тим, хто нас залишає 😑— ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 6, 2021
Микита #Татарков, дякуємо тобі та бажаємо успіхів! В футболі та поза ним! ✊#FCVP #ФКВорскла #доновихзустрічей pic.twitter.com/3dbI5TxX9L
Источник — ФК Ворскла
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