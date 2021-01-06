Он уже покинул команду. Ворскла попрощалась с полузащитником

Полузащитник Никита Татарков попрощался с полтавской «Ворсклой», куда перешел перед началом текущего сезона.

Футболист уже покинул расположение команды. Причины разрыва контракта не сообщаются. Вероятнее всего, игрок не подошел тренерскому штабу Юрия Максимова.

В текущем сезоне во всех турнирах за «Ворсклу» Никита Татарков провел лишь 2 неполных матча.