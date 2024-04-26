Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 10:38 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ворскла
29 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура УПЛ
26 апреля 2024, 10:38 |
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В понедельник, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Игра пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 26-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков. «Ворскла» занимает 8 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 30 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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