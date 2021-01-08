Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы

Атакующий хавбек получил шанс в команде Луиша Каштру

  • 08.01.2021 11:58
  • 1466 просмотров
  • 4 комментария
Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы
© shakhtar.com

«Шахтер» на официальном сайте объявил о возвращении в первую команду атакующего полузащитника Михаила Мудрика, который первую часть сезона провел в «Десне» на правах аренды.

20-летний Мудрик отправится на зимние сборы с командой Луиша Каштру. Михаил провел в составе черниговской команды 11 матчей.

Мудрик – выпускник Академии «Шахтера». Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с «Олимпиком» (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом «Шахтера», родившимся в новом тысячелетии (5 января 2001 года).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Max30
      Max30, 08.01.2021 12:47
    0
    Для Миши это не хорошая новость,пусть бы ещё сезон на таком уровне поиграл,а там это только лавка,и выход на пару минут в лучшем случае
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.01.2021 12:28
    +2
    Десна провела больше 20 игр с августа 2020 года из них он отыграл 10 матчей ноль забитых.
    Интересно зачем он Каштру если у него комплект с вингерами?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 08.01.2021 12:05
    +1
    на замену Тайсону
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 12:01
    +1
    Хорошие новости! Удачи Миша
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.01.2021 12:28
    +2
    Десна провела больше 20 игр с августа 2020 года из них он отыграл 10 матчей ноль забитых.
    Интересно зачем он Каштру если у него комплект с вингерами?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 08.01.2021 12:05
    +1
    на замену Тайсону
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 12:01
    +1
    Хорошие новости! Удачи Миша
    Ссылка
    Max30
      Max30, 08.01.2021 12:47
    0
    Для Миши это не хорошая новость,пусть бы ещё сезон на таком уровне поиграл,а там это только лавка,и выход на пару минут в лучшем случае
    Ссылка
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