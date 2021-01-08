Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы

«Шахтер» на официальном сайте объявил о возвращении в первую команду атакующего полузащитника Михаила Мудрика, который первую часть сезона провел в «Десне» на правах аренды.

20-летний Мудрик отправится на зимние сборы с командой Луиша Каштру. Михаил провел в составе черниговской команды 11 матчей.

Мудрик – выпускник Академии «Шахтера». Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с «Олимпиком» (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом «Шахтера», родившимся в новом тысячелетии (5 января 2001 года).