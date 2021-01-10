ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал украинского защитника

«Львов» подписал 24-летнего украинского защитника Ивана Лобая. Контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Предыдущим клубом футболиста был эстонский ФК «Нымме Калью», контракт с которым у Ивана завершился 31-го декабря 2020-го года. К «горожанам» Лобай присоединился в качестве свободного агента. В составе таллиннского коллектива игрок провел 27 матчей, где забил 3 мяча.

Лобай — воспитанник львовских «Карпат». В футболке основной команды «зелено-белых» защитник сыграл 56 поединков, где забил один мяч и отдал результативную передачу.

В составе «Львова» футболист будет выступать под №2. Лобай уже присоединился к команде и вместе со своими новыми одноклубниками готовится к возобновлению чемпионата УПЛ.