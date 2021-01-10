ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал украинского защитника

Иван Лобай продолжит карьеру во львовском клубе

  • 10.01.2021 16:32
  • 1837 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал украинского защитника
© ФК Львов. Иван Лобай (справа)

«Львов» подписал 24-летнего украинского защитника Ивана Лобая. Контракт рассчитан до лета 2023-го года.

Предыдущим клубом футболиста был эстонский ФК «Нымме Калью», контракт с которым у Ивана завершился 31-го декабря 2020-го года. К «горожанам» Лобай присоединился в качестве свободного агента. В составе таллиннского коллектива игрок провел 27 матчей, где забил 3 мяча.

Лобай — воспитанник львовских «Карпат». В футболке основной команды «зелено-белых» защитник сыграл 56 поединков, где забил один мяч и отдал результативную передачу.

В составе «Львова» футболист будет выступать под №2. Лобай уже присоединился к команде и вместе со своими новыми одноклубниками готовится к возобновлению чемпионата УПЛ.

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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 10.01.2021 17:06
    -1
    Как будто им это как-то поможет.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 16:44
    +2
    Непоганий варіант (якщо без грошей).
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 16:40
    0
    Удачі Івану!
    п.с. Гарна наша емблема на нашій базі!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 16:44
    +2
    Непоганий варіант (якщо без грошей).
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 16:40
    0
    Удачі Івану!
    п.с. Гарна наша емблема на нашій базі!
    Ссылка
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