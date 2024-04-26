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Чемпионат Украины
Полесье
29.04.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 10:27 |
73
0

Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 апреля в 18:00 матч 26-го тура УПЛ

26 апреля 2024, 10:27 |
73
0
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Игра пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 26-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.

«Ворскла» занимает 8 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 30 очков.

Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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