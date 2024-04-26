Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 апреля в 18:00 матч 26-го тура УПЛ
В понедельник, 29 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Игра пройдет на Центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 26-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.
«Ворскла» занимает 8 строчку, сыграв 25 матчей и набрав 30 очков.
Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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