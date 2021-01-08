ОФИЦИАЛЬНО. По обоюдному согласию. Украинский хавбек покинул Львов

25-летний Игорь Кошман присоединился к львовянам перед текущим сезоном

  • 08.01.2021 22:31
  • 623 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. По обоюдному согласию. Украинский хавбек покинул Львов
© ПФК Львов. Игорь Кошман

Полузащитник Игорь Кошман покинул расположение «Львова», после того как клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

25-летний игрок присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ. За это время успел появиться на поле в 9 официальных поединках, без забитых голов.

Руководство и тренерский штаб команды поблагодарили Игорю Кошман за время, проведенное в клубе, и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Двумя днями ранее расположение «Львова» покинул 26-летний украинский голкипер Герман Пеньков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности