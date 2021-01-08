ОФИЦИАЛЬНО. По обоюдному согласию. Украинский хавбек покинул Львов

Полузащитник Игорь Кошман покинул расположение «Львова», после того как клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

25-летний игрок присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ. За это время успел появиться на поле в 9 официальных поединках, без забитых голов.

Руководство и тренерский штаб команды поблагодарили Игорю Кошман за время, проведенное в клубе, и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Двумя днями ранее расположение «Львова» покинул 26-летний украинский голкипер Герман Пеньков.