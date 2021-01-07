Львов расстался с украинским вратарем

В среду, 6-го января, стало известно, что 26-летний украинский голкипер Герман Пеньков покинул расположение «Львова». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Футболист присоединился к ПФК «Львов» в январе прошлого года. За это время успел появиться на поле в футболке «горожан» три раза. В текущем сезоне Пеньков провел за «Львов» один матч в УПЛ против «Колоса», где пропустил четыре мяча.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.
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Источник — ФК Львов
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