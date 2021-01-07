Львов расстался с украинским вратарем

Контракт с Германом Пеньковым разорван по обоюдному согласию сторон

  • 07.01.2021 01:46
  • 379 просмотров
  • 0 комментариев
Львов расстался с украинским вратарем
© ФК Львов. Герман Пеньков

В среду, 6-го января, стало известно, что 26-летний украинский голкипер Герман Пеньков покинул расположение «Львова». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Футболист присоединился к ПФК «Львов» в январе прошлого года. За это время успел появиться на поле в футболке «горожан» три раза. В текущем сезоне Пеньков провел за «Львов» один матч в УПЛ против «Колоса», где пропустил четыре мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности