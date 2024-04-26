СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

В пятницу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Бохум – Хоффенхайм

2.26 – 3.85 – 3.00

21:45 Фрозиноне – Салернитана

1.43 – 5.00 – 7.50

22:00 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

2.80 – 3.30 – 2.70

КИБЕРСПОРТ

14:30 G2 Esports – M80

1.27 – 3.82

17:30 sAw – Imperial

1.98 – 1.83