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26 апреля 2024, 03:50 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 апреля 2024, 03:50 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Бохум – Хоффенхайм

Ggbet 2.26 – 3.85 – 3.00

21:45 Фрозиноне – Салернитана

Ggbet 1.43 – 5.00 – 7.50

22:00 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Ggbet 2.80 – 3.30 – 2.70

КИБЕРСПОРТ

14:30 G2 Esports – M80

Ggbet 1.27 – 3.82

17:30 sAw – Imperial

Ggbet 1.98 – 1.83

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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