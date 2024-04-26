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Суперкубок Испании
26 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:51
1216
8

«Бум – его покупает Челси». В Шахтере оценили игру Мудрика в АПЛ

Срна считает, что никаких проблем у украинца нет

26 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 26 апреля 2024, 11:51
1216
8
«Бум – его покупает Челси». В Шахтере оценили игру Мудрика в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор «Шахтера» оп футболу Дарио Срна оценил выступления вингера Михаила Мудрика, который показывает нестабильный футбол в составе «Челси».

«И футболист выбрал «Челси», и «Шахтер выбрал вариант с «Челси». Мы ему желаем удачи, мы болеем за него в каждом матче. И ждем другой «Челси», учитывая их инвестиции. Им нужно дать время и терпение. Мудрик сейчас выглядит лучше, чем на старте сезона. С Мишей все в порядке, он молодой парень».

«У него в жизни все случилось за полгода. Из футболиста, который пару раз вышел на замену при Де Дзерби, он стал ключевым игроком «Шахтера» и потом бум – его покупает «Челси». Кому-то для этого нужно 5-6 лет, а он за полгода оказался в «Челси» в рамках самого большого трансфера в истории Украины».

«Проблем вообще не вижу, он набирает», – сказал Срна.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.

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Иван Зинченко Источник: KDK
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Комментарии 8
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ErichШевченкоMaria
Так он ещё толком и не играл))   Дайте же ему игр 10 подряд в основе.
Челси превратился в  Алло, мы гробим таланты.
Вернер убежал и опять нормально.  Хаверц убежал и вообще красавчик.
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+1
Boodya
Ще раз довів, що Срні і Шахтарю загалом, головне великі бабки тут і зараз
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+1
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Harun Bakircioğlu
На пару с Почеттино набирают.. Если бы не Палмер, Челси был бы в зоне вылета.
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+1
Falko
Ну як це немає проблем? А 30 лям бонусу?
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0
serhiy
Серун ти сраний,людина хотіла в Арсенал, а ви засунули його де вам вигідніше . Думаю,  Мудрик багато зла тримає на кротів .
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-1
GloryUkraine
Наприкінці сьомого року в Челсі Срна впевнений, що Мурзю прорве.😂
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-1
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