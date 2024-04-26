«Бум – его покупает Челси». В Шахтере оценили игру Мудрика в АПЛ
Срна считает, что никаких проблем у украинца нет
Директор «Шахтера» оп футболу Дарио Срна оценил выступления вингера Михаила Мудрика, который показывает нестабильный футбол в составе «Челси».
«И футболист выбрал «Челси», и «Шахтер выбрал вариант с «Челси». Мы ему желаем удачи, мы болеем за него в каждом матче. И ждем другой «Челси», учитывая их инвестиции. Им нужно дать время и терпение. Мудрик сейчас выглядит лучше, чем на старте сезона. С Мишей все в порядке, он молодой парень».
«У него в жизни все случилось за полгода. Из футболиста, который пару раз вышел на замену при Де Дзерби, он стал ключевым игроком «Шахтера» и потом бум – его покупает «Челси». Кому-то для этого нужно 5-6 лет, а он за полгода оказался в «Челси» в рамках самого большого трансфера в истории Украины».
«Проблем вообще не вижу, он набирает», – сказал Срна.
В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.
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